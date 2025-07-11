Лучшим учителям - денежные премии
В Ленинградской области подведены итоги конкурса на присуждение премии лучшим учителям в 2025 году.
За достижения в педагогической деятельности конкурсная комиссия определила 15 победителей, которые получат 200 тысяч рублей. Среди них – 4 представителя Гатчинского округа. Это:
- Виктор Иванов, учитель математики и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского;
- Наталья Корнеева, учитель русского языка и литературы Гатчинского лицея №3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова;
- Снежана Пачко, учитель английского языка Гатчинской школы №9;
- Светлана Янькина, учитель физической культуры Большеколпанской школы.
Также 10 педагогов Ленинградской области стали лауреатами конкурса. По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко им будет выплачено 100 тысяч рублей - это дополнительная мера поддержки от главы региона для лучших учителей Ленинградской области. В числе лауреатов - Алексей Лапиков, учитель истории и обществознания Сусанинской школы.
На фото: Снежана Пачко с учениками