Ремонт дорог стартует под Гатчиной

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт дороги Сиверская — Дружная Горка — Куровицы начнется от села Орлино, пройдет через поселок Дружная Горка, деревню Кургино и завершится рядом с деревней Изора. На трассе Мины — Новинка дорожники уложат новый асфальт на участке от деревни Мины практически до деревни Клетно, которая находится на правом берегу реки Оредеж.

Заказчиком ремонтных работ выступает ГКУ «Ленавтодор». Государственными контрактами предусмотрена укладка двух слоев нового асфальта и укрепление обочин. На дороге Сиверская — Дружная Горка — Куровицы также будут обустроены новые остановки для общественного транспорта.

Сейчас на объектах техника срезает изношенный слой асфальта.

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