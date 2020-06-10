Санобработка – по графику

8 июня было обработано более 700 тысяч
квадратных метров дорог, 284 тысячи квадратных метров дворовых территорий и
площадей Гатчины и Коммунара. Обработка производится ежедневно по
плану-графику. Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, где выявляются
подтверждённые случаи по COVID-19.
В Гатчине в обработке задействовано шесть
комбинированных дорожных машин и 11 тракторов. За неделю вся территория города
Гатчины обрабатывается дважды.
Также за 8 июня проведены мероприятия по
дезинфекции подъездов в 663 многоквартирных домах Гатчинского района.