Санобработка – по графику

Санобработка – по графику

В Гатчинском районе продолжаются мероприятия по санобработке общественных территорий, подъездов домов и детских площадок для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Рубрики : Общество     10 Jun 2020

8 июня было обработано более 700 тысяч квадратных метров дорог, 284 тысячи квадратных метров дворовых территорий и площадей Гатчины и Коммунара. Обработка производится ежедневно по плану-графику. Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, где выявляются подтверждённые случаи по COVID-19.

В Гатчине в обработке задействовано шесть комбинированных дорожных машин и 11 тракторов. За неделю вся территория города Гатчины обрабатывается дважды.

Также за 8 июня проведены мероприятия по дезинфекции подъездов в 663 многоквартирных домах Гатчинского района.  

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