В Гатчине 24 июня с 12.00 в сквере Воинам-освободителям в Революционном переулке эстрадно-духовой оркестр сыграет для горожан победные марши.

Во Всеволожске с 12.00 до 18.00 акция «Победный марш» пройдет в формате автомарафона. По главным улицам микрорайонов Котово Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка, Южный и Техникум проедет автомобиль, из громкоговорителей которого будут звучать марши и песни военных лет.

В Луге военный духовой оркестр с 15.00 до 18.00 во дворах города исполнит знаменитые военные музыкальные произведения. Выступление будет транслироваться в социальных сетях.

Участники выступлений, зрители и слушатели могут размещать в социальных сетях фотографии и видео с хештегами #победныймарш, #парадпобедителей, #годпамятииславы.