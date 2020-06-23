«Победный марш»

«Победный марш»

Акция «Победный марш», приуроченная к Параду Победы 24 июня 2020 года, пройдет в городах Ленинградской области. Музыка будет звучать в живом исполнении и через громкоговорители на улицах и площадях.

Рубрики : Общество     23 Jun 2020

В Гатчине 24 июня с 12.00 в сквере Воинам-освободителям в Революционном переулке эстрадно-духовой оркестр сыграет для горожан победные марши.

Во Всеволожске с 12.00 до 18.00 акция «Победный марш» пройдет в формате автомарафона. По главным улицам микрорайонов Котово Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка, Южный и Техникум проедет автомобиль, из громкоговорителей которого будут звучать марши и песни военных лет.

В Луге военный духовой оркестр с 15.00 до 18.00 во дворах города исполнит знаменитые военные музыкальные произведения. Выступление будет транслироваться в социальных сетях.

Участники выступлений, зрители и слушатели могут размещать в социальных сетях фотографии и видео с хештегами #победныймарш, #парадпобедителей, #годпамятииславы.

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