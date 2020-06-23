В Гатчине 24 июня с 12.00
в сквере Воинам-освободителям в Революционном переулке эстрадно-духовой оркестр
сыграет для горожан победные марши.
Во Всеволожске с 12.00 до
18.00 акция «Победный марш» пройдет в формате автомарафона. По главным улицам
микрорайонов Котово Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка, Южный и Техникум
проедет автомобиль, из громкоговорителей которого будут звучать марши и песни
военных лет.
В Луге военный духовой
оркестр с 15.00 до 18.00 во дворах города исполнит знаменитые военные
музыкальные произведения. Выступление будет транслироваться в социальных сетях.
Участники выступлений,
зрители и слушатели могут размещать в социальных сетях фотографии и видео с
хештегами #победныймарш, #парадпобедителей, #годпамятииславы.