Ирина Манаенкова: «Пока бьётся сердце»

Такое признание заслуг в области образования – самая дорогая награда, свидетельствующая об уважении большого сообщества: коллег, учеников и родителей, о признании многолетнего вклада учителя русского языка и литературы в обучение и воспитание многих поколений гатчинцев за 34 года служения благородной профессии педагога.

«Нас выбирают, мы выбираем…»

Многим известно, что часто дети выбирают после окончания школы одну профессию, а судьба всё равно выведет их на тот путь, который им предназначен. Так случилось и с Ириной Ситковой. Воспитывалась она вместе со своей сестрой Татьяной в семье учительницы, которая проработала двадцать лет в средней школе № 2 города Вязники Владимирской области в должности учителя немецкого языка и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Антонина Ивановна Ситкова (1925 – 2003), выпускница Горьковского института иностранных языков, всю жизнь преподавала немецкий, очень любила свой предмет и мечтала когда-нибудь побывать в Германии. Свою мечту ей, однако, так и не удалось осуществить: кто ж выпустит из закрытой страны, да на руках две дочери, более чем скромная учительская зарплата и одно платье на выход. Так жили после войны.

Весь ритм жизни в семье был подчинен школе, и мама строила планы на то, чтобы хорошо успевавшая по немецкому языку дочь поступила бы в их областной пединститут и продолжила семейную традицию. Еще в школе Ирина много печаталась в районной газете «Маяк», публиковала зарисовки, репортажи, маленькие рассказы. Заведующая отделом газеты Антонина Максимовна, отмечая успехи юного общественного корреспондента, настоятельно советовала ей поступать учиться на факультет журналистики, отмечая ее индивидуальный стиль, врожденную грамотность и широкий кругозор. Так, в 1970 году, Ирина оказалась среди студентов факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Факультет журналистики

Вспоминая пять лет учебы в университете, Ирина Васильевна отмечает их как самые счастливые годы в жизни: молодость, друзья, прекрасные преподаватели, совместные поездки на работу в колхоз, журналистская практика, наконец, замужество на третьем курсе. Всё это до сих пор ярко и незабываемо запечатлено в ее памяти. Казалось, студенческие годы пронеслись вихрем и не оставили деталей по прошествии почти полувека. Однако, до сих пор она снова видит себя в лекционном зале МГУ на Ленинских Горах, где им читает лекции по античной литературе профессор Е.П. Кучборская, где звучит захватывающий голос профессора В.В. Иванова, крупнейшего специалиста по русской литературе и культуре, где заведующий кафедрой журналистики Б.И. Есин ведёт рассказ об истории российской печати. «Я очень любила учиться», - вспоминает Ирина Васильевна.

Особенно запомнились поездки в Крым и в Тыву, где она проходила свою первую журналистскую практику. Первая практика была связана с работой в районной газете города Бахчисарая. Там все было необычно, окрашено неповторимым национальным колоритом. Жила она во время практики в татарской семье. Будила ее в шесть утра молитва муэдзина с минарета соседней мечети. Рядом, только подняться в горы, находился всемирно известный древний пещерный город Чуфут-Кале. Объездила тогда весь Крым, собирая материал для статей. А писать надо было довольно много: ежедневно требовалось сдавать по 4-5 страниц машинописного текста.

Вторая практика связана с поездкой в Тыву. Четверо суток на поезде до Абакана, а затем еще 14 часов на автобусе до Кызыла. О Тыве можно было писать роман: очарование глухих таежных мест, нетронутой природы. На склонах гор заросли лесной клубники, причем, ягоды такого размера, какие у нас на садовых участках выращивают. Ну, и зверья в тайге в то время тоже было много, выходить в лес одному опасно. Уже спустя несколько лет, случайно встретившись в Москве с главным редактором газеты, где проходила практику, Ирина узнала, что их коллегу по газете загрызли в тайге звери. Вот так, не ходите, журналисты, одни в Тыве гулять…

В 1975 году Ирина успешно защитила дипломную работу по истории журналистики «История печати Тульской губернии» и получила направление в аспирантуру. Однако, в это время ее муж, Сергей Иванович Манаенков, закончил аспирантуру на физическом факультете МГУ и был направлен на работу в политехнический институт в Тулу. Там они и обосновались до 1984 года, когда Сергея Ивановича пригласили на работу в Ленинградский институт ядерной физики имени академика Константинова, в Гатчину.

В Гатчине

В 1984 году И.В. Манаенкова работает в должности заведующей общим отделом Гатчинского райисполкома. В 1986 году она приходит на работу в ПТУ-238 на должность председателя профкома и преподавателя русского языка и литературы. С 1988 по 2001 годы занимает должность заместителя директора по воспитательной работе средней школы №9. В 2001 году переходит в школу №8 «Центр образования», где последовательно выполняет обязанности организатора внеклассной и внешкольной работы, социального педагога и учителя русского языка и литературы.

За 34 года непрерывной работы в образовательных учреждениях города И.В. Манаенкова получила бесценный опыт сотрудничества с учащимися. Именно ей, как заместителю директора по воспитательной работе, надлежало осуществлять государственную политику занятости детей во внеурочное время, вовлечения их в кружки, клубы и секции, разрабатывать программы совместных мероприятий учреждений культуры и образования по воспитанию детей, планы летней оздоровительной работы, индивидуального сопровождения детей-сирот, детей с девиантным поведением, мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

На этом направлении проявились лучшие качества педагога – ее заинтересованное отношение к развитию каждого ребенка, уважительное отношение ко всем детям, умение направить детский коллектив на добрые совместные дела, на формирование школьного коллектива, где каждый чувствовал бы свою защищенность и находил понимание и дружеское к себе отношение.

С риском для жизни

В школе №9 в круг обязанностей Ирины Васильевны входили, в том числе, и вопросы организации летней оздоровительной четверти. Вспоминаю, как однажды ей стало известно, что настоятельница Толгского монастыря (Толга, на Волге, Ярославская область) матушка Варвара заинтересована в том, чтобы пригласить летом группу учащихся в монастырь для оказания посильной помощи. В 90-е годы он начинал возрождаться. На конкурс были заявлены три российских школы. Матушка выбрала нашу. Ребятам было обещано не только послушание, т.е. фронт работ, но и проживание и пропитание. Однако, чтобы отправиться в Толгу, необходимо было получить благословение ответственного лица – церковного иерарха, в ведении которого находился тогда монастырь.

Я несколько раз звонил по указанному телефону, но никак не мог застать батюшку на месте, пока мне на другом конце провода не объяснили, что батюшки нет, и он находится на всероссийской партийной (!) конференции. А у группы уже билеты на поезд в кармане. Пришлось разными путями пробиваться к батюшке. Он, к моему удивлению, оказался вполне благожелательным и дал группе детей своё благословение. Сегодня каждый спросит, ну, что тут такого, ну, получили разрешение по телефону, ну и что? Только вот мобильных телефонов-то у нас в то время не было, в этом и заключалась вся сложность.

Так, первый сезон наши ученики вместе с Ириной Васильевной и учителями Г.П. Андрюкевич, М.Г. Егиазаровой провели в Толге. А потом ездили туда еще три года: работали на пасеке, сушили сено, перебирали в подвальном хранилище овощи, убирали территорию. Некоторые из них прониклись религиозным духом и были крещены в Волге. Сегодня, когда кто-то из нас посещает Толгский монастырь, ставший за прошедшие тридцать лет одним из самых красивых и благоустроенных в России, с гордостью говорит, что в его возрождении приняли участие и наши ученики.

После нескольких лет работы в Толге лагерь перебазировался в мужской монастырь на берег озера Неро, в Ростов Великий. В Спас-Яковлевском монастыре под началом отца Евстафия лагерь работал еще три года. И там ребята с большим удовольствием совмещали труд и отдых, помогая в благоустройстве и летних полевых работах. Отец Евстафий заботился о детях, даже изменил для них монастырский порядок: монахи и паломники питались два раза в день, а детям он разрешал дополнительный ужин. Причем, иногда, на неделе, в рацион входили и мясные блюда. Ребята работали с 9 утра до 12 часов, а после обеда купались и загорали, ездили на экскурсии.

Следует особо отметить, что среди участников этих разновозрастных отрядов были и «трудные» дети, учащиеся в девиантным поведением. Это был большой риск, но мы намеренно шли на него, стараясь, как только можно, разными средствами, социализировать проблемных детей и вовлечь их в коллективный летний отдых, приобщить их и к христианским ценностям в том числе. Ирина Васильевна своим терпением, выдержкой и добрым отношением к каждому ученику всячески способствовала этому.

Однажды, один такой мальчишка разбил в доме для паломников, где размещался летний отряд, унитаз. Матушка Варвара очень рассердилась: чтоб завтра и духу его тут не было. Парень залез на колокольню и кричал оттуда, что если его выгонят, то он тут же спрыгнет вниз. Ирине Васильевна еле-еле удалось уговорить как штрафника, так и настоятельницу и уладить конфликт.

Кроме Толги и Ростова Великого, в 1990-е годы наши учащиеся работали и отдыхали в летних лагерях в Ильичевске (под Одессой), в Крыму (под Севастополем), в Ростовской области. Вместе с педагогами нашей школы Н.С. Ковалёвой, С.Г. Кузнецовой, Н.В. Михайловой Ирине Васильевне удавалось так организовать летнюю трудовую четверть, что для ребят каждая поездка превращалась и в увлекательное путешествие, и в познавательное приключение. Это был для них первый социальный опыт самостоятельной жизни без родителей, связанный с приобретением навыков общения в разновозрастной группе. В поездках принимали участие дети с 5 по 10 классы. Во время совместной работы и отдыха возникали дружеские отношения, что положительно сказывались и на общей школьной атмосфере в течение всего последующего учебного года.

Теперь подобной работы в наших школах уже нет: кто же возьмёт на себя такую ответственность за чужих детей? Да и разрешительные бумаги надо будет оформлять и согласовывать по меньшей мере целый месяц.

За кого она в ответе

Основные профессиональные качества Ирины Васильевны востребованы и в школе №8, с которой её связывают девятнадцать лет педагогического труда, в частности, и в должности школьного социального педагога. Её целью является формирование и поддержание необходимой благоприятной атмосферы для нормального развития личности школьника: духовного и физического, нравственного и интеллектуального.

Пожелаем Ирине Васильевне в эти дни доброго здоровья и много лет дальнейшей успешной педагогической деятельности.

И.Б. Смирнов, к.п.н, Заслуженный учитель РФ