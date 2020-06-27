Ограничений становится меньше, но Гатчинский район всё ещё в «красной» зоне

Согласно тексту постановления, Кировский и Ломоносовский районы перешли из «красной» в «желтую» зону, а Бокситогорский и Кингисеппский районы сменили цвет своих ограничений с «желтого» на «зеленый». Гатчинский район остается в «красной» зоне, но и для него есть ряд долгожданных послаблений, например, связанных с работой ресторанов и кафе и проведения спортивных тренировок.

Во всех районах разрешены ярмарки и торговля непродовольственными товарами вне торговых центров с условием обязательного ношения масок. Также во всех районах разрешена охота и рыбалка, работа стоматологий и библиотек.

Кинотеатры и бани открываются только в районах «желтой» и «зеленой» зон.

Деятельность торговых центров, площадь которых не превышает 36 тыс. кв. метров, разрешена с условием обязательного использования масок, но в районах «красной» и «желтой» зон торговые залы не должны превышать 400 кв. метров и на 1 посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров.

В торговых центрах, площадь которых свыше 36 тыс. кв. метров, с условием обязательного использования масок разрешена работа продуктовых отделов, аптек, салонов сотовой связи, продажа товаров первой необходимости, садово-огородного инвентаря, детских товаров, мебели, строительных товаров, табачных изделий.

Театры открыты для публики только в «зеленой» зоне и при заполняемости не более 50% зала и обязательном использовании масок. В районах «желтой» и «красной» зон разрешено проводить только репетиции.

Деятельность учреждений дополнительного образования в «красной» зоне разрешена в группах до 6 человек, в «желтой» — до 12 человек, для районов зелёной зоны ограничений нет, однако везде необходимо соблюдать масочный режим.

Детские сады в «красной» зоне могут работать с группами до 15 человек, в «желтой» — до 17 человек, для районов зеленой зоны ограничений нет.

Деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат запрещена во всех районах.

Спортивные тренировки в помещениях в районах «красной» зоны разрешены в группах до 6 человек без использования раздевалок, «желтой» зоны — до 12 человек, для «зеленой» зоны ограничений нет.

Домам культуры «красной» зоны разрешено проведение индивидуальных, парных и групповых занятий до 6 человек, «желтой» зоны — до 12 человек, в «зеленой» зоне деятельность разрешена, но во всех районах без исключения необходимо использовать маски.

Музеи и внемузейные пространства могут проводить экскурсии на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек — для «красной» зоны, до 25 человек — «желтой», в «зеленой» зоне ограничений по количеству экскурсантов нет. В помещениях музеев численность групп в «красной» зоне не должна превышать 5 человек, в «желтой» и «зеленой» зонах — 10 человек с обязательным для всех районов условием наличия масок на посетителях.

Разрешена деятельность транспортных экскурсионных перевозок при условии дезинфекции внутренних и внешних поверхностей транспорта, использования до 50% посадочных мест, наличия не более 20 человек в транспортом средстве и соблюдения дистанции между экскурсантами не менее 1,5 метров.

Салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны могут работать во всех районах при использовании масок, но в «красной» и «желтой» зонах необходимо наличие медицинской лицензии, при отсутствии лицензии разрешены только уходовые процедуры за волосами, бровями, ресницами, маникюр, педикюр, работа соляриев и лечебного массажа, при использовании не более 50% посадочных мест в зале.

Гостиницам разрешено работать без ограничений в «зеленой» и «желтой» зонах, в «красной» зоне разрешено проживание и прогулки на открытом воздухе, питание для проживающих менее 2 дней с доставкой в номер, для проживающих более 2 дней — без ограничений. Ношение масок в гостиницах обязательно для всех районов области.

Деятельность предприятий общественного питания разрешена во всех районах области, но в «красной» и «желтой» зонах исключительно в летних кафе и на террасах, для всех районов требуется использовать не более 50% посадочных мест и соблюдать расстояние между столами не менее 1,5 метров, температура обработки посуды должна составлять 95 градусов, либо необходимо использовать одноразовую посуду.

Услуги многопрофильных центров разрешены с использованием масок, но в «красной» и «желтой» зонах ограничен перечень услуг и требуется предварительная запись.

Бассейны могут работать без ограничений в «зеленой» зоне, в «желтой» можно проводить лишь индивидуальные и групповые занятия, в «красной» зоне работа бассейнов запрещена.

Проведение массовых мероприятий разрешено лишь в «зеленой» зоне при обязательном использовании средств индивидуальной защиты.