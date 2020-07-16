На картах Ленинградской области времен Великой Отечественной войны Кировского района нет - он был образован только в 1977 году. Искать следует Мгинский район.

В конце лета 1941 года немецкие войска замыкали кольцо вокруг Ленинграда, происходило это с восточной стороны. В ночь на 31 августа противник захватил поселок Мга, оборвав последнюю железнодорожную магистраль, связывающую город на Неве со страной. Затем устремился на север, к Ладожскому озеру. 8 сентября был захвачен Шлиссельбург, начался отсчет блокадных дней Ленинграда, а часть Мгинского района была оккупирована.

На протяжении следующих двух с половиной лет в центральной части района шли активные боевые действия. Северо-западная территория оказалась в тылу, хотя в декабре 1941 года существовала угроза ее захвата. После поражения под Волховом вражеские войска пытались выйти к Ладожскому озеру и перерезать Дорогу жизни. В течение десяти дней ожесточенные бои шли в окрестностях железнодорожных станций Жихарево, Войбокало, у села Шум. Врага удалось остановить.

Весной 1942 года, когда линия фронта все еще находилась неподалеку, колхозники начали готовиться к севу. Необходимо было очистить поля от техники, похоронить погибших солдат, привести в порядок селения. Кроме того, предстояло отремонтировать 87 км шоссейных и грунтовых дорог, для чего колхозы выделяли специальные бригады.

Многое делалось и для помощи блокадному Ленинграду. В июне 1942 года исполком Мгинского райсовета объявляет о массовом сборе дикорастущих съедобных трав (щавеля, крапивы, кислицы, лебеды) и грибов. Предстояло собрать 580 центнеров трав и 65 центнеров грибов. «Вся продукция дикорастущих трав подлежит к отправке в г. Ленинград в свежем, сушеном и консервированном виде, грибы подлежат маринованию, засолу и сушке».

Дорога жизни

Продовольствие доставляли в блокадный город по Дороге жизни, часть трассы которой проходила по Мгинскому району. На юго-восточном побережье Ладожского озера находится небольшая деревня Кобона. Отсюда 23 ноября 1941 года вышла колонна из 60 машин. Они преодолели по неокрепшему еще льду озера 30 км до порта Осиновец во Всеволожском районе, и блокадный город получил 33 тонны муки. Начала работать ледовая трасса Дороги жизни, благодаря которой только за зиму 1941/1942 г. из Ленинграда вывезли более полумиллиона жителей. К следующему лету на косе, находившейся недалеко от деревни, построили порт, и открылась водная трасса Кобона – Осиновец.

На порт Кобона неоднократно совершали налеты немецкие самолеты, но остановить работу Дороги жизни противнику не удалось.

Операция «Искра»

В январе 1943 года в результате операции «Искра» удалось освободить южный берег Финского залива – узкую полосу земли шириной всего 8-11 км. В рекордно короткий срок здесь проложили временную железную дорогу, и в Ленинград пошли поезда с продовольствием, блокаду сумели прорвать. Боевые действия на территории Мгинского района не прекратились. Шло кровопролитное сражение за Синявинские высоты – 50-метровую возвышенность, которая давала контроль над прилегающей территорией.

18 января 1943 года был освобожден и Шлиссельбург. Можно сказать, что город вымер: осенью 1941 года из него не успели эвакуироваться около семи тысяч человек, а дождались освобождения всего 320. Установленный оккупационный режим был очень жестоким. Под видом регистрации была проведена фильтрация населения: около 800 мужчин были направлены в лагерь военнопленных, находившийся в Чудовском районе Ленинградской области, свыше трех тысяч человек насильно мобилизованы на работы и вывезены из города. У населения изымали продукты питания. За время оккупации в городе умерло от голода и болезней около 2500 человек. Неудивительно, что после освобождения города от немецкого топонима предпочли избавиться, и уже 27 января 1944 года Шлиссельбург стали именовать Петрокрепостью.

Аналогичный режим немцы установили и в других оккупированных населенных пунктах. Полностью Мгинский район был освобожден в январе 1944 года.

Возвращение к мирной жизни

За три года войны западная и центральная части района были фактически превращены в руины. Был полностью уничтожен районный центр - поселок Мга. Освободили его 21 января 1944 года, а 30 марта на заседании райисполкома утвердили перечень зданий, которые предстояло возвести в поселке в том же году: дом советов, несколько жилых домов, школу, больницы. Уже к осени 1944 года Леноблпроект разработал генеральную схему планировки и застройки поселка, причем, по расчетам, спустя 8 лет, в 1952 году, там должно было проживать уже около 10 тысяч человек.

Восстанавливать, а зачастую строить заново предстояло и ряд промышленных предприятий. В 1930-е гг. Мгинский район активно развивался. По плану ГОЭЛРО здесь построили ГЭС № 8, тогда же был основан рабочий поселок для строителей и энергетиков Невдубстрой (будущий город Кировск). ГЭС № 8 находилась в считаных километрах от легендарного Невского пятачка – плацдарма наших войск на левом берегу Невы, который удалось захватить в сентябре 1941 года, а через год, в сентябре 1942 года, пришлось брать снова. В ходе непрекращающихся артиллерийских обстрелов здание электростанции было полностью уничтожено. Значительный ущерб был нанесен и автоприцепному заводу в местечке Пелла.

В 1930-е гг. в Мгинском районе построили два крупных торфопредприятия – Синявино и Назия.

В сентябре 1941 года в рабочие поселки торфопредприятия Синявино вошли немецкие войска. В фондах ЛОГАВ находится протокол допроса районной комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков одного из местных жителей, в котором рассказывается о событиях тех дней: «…19 сентября немецкие оккупанты арестовали все мужское население с 16-летнего возраста и [до] 50 лет, в том числе был арестован и я, Лисичкин В.В., и перевезли на 6-й поселок торфопредприятия Синявино, где нас заперли в баню на замок. В бане было так тесно, что не было возможности стоять на ногах, тех, кто не поместился в бане, посадили рядом в сарай, среди мирных жителей были и военнопленные красноармейцы … 20 сентября нас всех увезли на станцию Мга и поместили в лагерь военнопленных, обнесенный колючей проволокой, питание давали в день по 100 грамм хлеба и 0, 5 литра супу, суп был очень жидкий. Работать заставляли по 12 часов и больше …»

В 1941-1943 гг. в районе Синявинских болот велись ожесточенные и кровопролитные бои, вследствие чего вся инфраструктура торфопредприятия Синявино была уничтожена. В фондах архива есть документ от 10 января 1944 года - «Перечень зданий, имевшихся к началу Отечественной войны на торфопредприятии Синявино, с указанием разрушений, полученных во время войны». Из 9 поселков, в которых находилось 174 жилых дома, 28 производственных зданий, 7 школ, 2 больницы, 6 медпунктов, 2 амбулатории, несколько яслей и детских садов, а также аптеки, магазины, столовые, бани, клубы не уцелело ничего. Ущерб, нанесенный данному предприятию, оценили в 80 млн рублей.

Предприятие Назия находилось в несколько лучшем положении. Ущерб от зажигательных и фугасных бомб, артиллерийских обстрелов был также значительным, но все же из 11 рабочих поселков 6 хотя бы уцелело, из 273 домов было разрушено 202, сохранилось 2 школы, 2 больницы (на начало войны их было 6), уцелели ясли и детский сад. Предприятие продолжало работать, велась добыча торфа, с апреля 1943 года он стал поступать в Ленинград. В 1944 году на предприятии Назия трудилось уже порядка 8-10 тысяч человек.

Весной 1944 года в Мгинском районе начали возрождать и сельское хозяйство: колхозы и деревни сильно пострадали в ходе боевых действий. В местах самых ожесточенных боев некоторые деревни были просто стерты с лица земли. Памятник «Призрачная деревня», установленный на «Невском пятачке» на месте, где до войны находилась деревня Арбузово, посвящен всем населенным пунктам, уничтоженным немцами на территории нынешнего Кировского района.

На оккупированной немецкими войсками территории оказалось 38 колхозов, многие из них в 1941 году удалось эвакуировать. После освобождения района колхозники вернулись и стали спешно готовиться к посевным работам. Работы шли медленнее, чем планировали. В октябре 1944 года на заседание райисполкома выносится вопрос о недостаточном количестве минеров, было принято решение до конца года обучить еще 100 человек, а также вернуть обученных ранее и «… запретить впредь отрыв их кем бы то ни было с работ по разминированию и сбору трофеев».

Люди вернулись в родные места, но многих встретили разрушенные дома. Населению старались оказать социальную поддержку: колхозникам, приехавшим из эвакуации, выдавали хлеб; семьям предоставляли субсидии на восстановление домов или новое строительство; многодетным матерям назначали пособия. Тем не менее, восстановительные работы шли медленно. Летом 1944 года райисполком обратил пристальное внимание на условия проживания рабочих совхоза «Красный Октябрь» - жили они в землянках. «Все землянки во время дождя протекают, и в некоторых из них отсутствуют полы. Часть землянок заселена чрезмерно, вследствие чего состояние их антисанитарное. 19 землянок совершенно не пригодны для жилья зимой». Райисполком обязал председателя совхоза к сентябрю-октябрю 1944 года построить общежития с необходимыми удобствами.

На восстановление района потребовались годы, даже десятилетия - настолько сильны здесь были раны, нанесенные войной.

Материалы представлены ведущим архивистом ЛОГАВ Ольгой Кривенковой