98 уголовных дел за неуплату алиментов

В отношении должников, которые и после привлечения к административной ответственности продолжают без уважительной причины уклоняться от уплаты алиментов, возбуждаются уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ.

Так, за шесть месяцев 2020 года возбуждено 98 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных указанной статьёй. К уголовной ответственности привлечено 89 мужчин и 9 женщин. Как правило, это неработающие граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. Их семьи состоят на учёте как социально неблагополучные.

К примеру, жительница города Бокситогорска, гражданка К., на основании решения суда обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочерей в размере 1/6 части со всех видов заработка на каждого ребёнка. В нарушение решения суда, не имея на то уважительных причин, 35-летняя гражданка свои алиментные обязательства не исполняла. В результате, постановлением мирового судьи от 20 декабря 2019 года должница была подвергнута административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, в виде обязательных работ на срок 150 часов. После отбытия наказания родительница на путь исправления не вступила и продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

В связи с противоправными действиями должницы К., дознавателем районного отделения судебных приставов 2 июля текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. В ходе расследования вина женщины была полностью доказана. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным актом направлены в Бокситогорский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Таким образом, по всем исполнительным производствам о взыскании алиментов Управлением на постоянной основе осуществляется соответствующий контроль, в необходимых случаях инициируются доследственные проверки с целью уголовного преследования должников, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области