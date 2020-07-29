98 уголовных дел за неуплату алиментов

В отношении должников, которые и после привлечения к административной ответственности продолжают без уважительной причины уклоняться от уплаты алиментов, возбуждаются уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ.
Так, за шесть месяцев
2020 года возбуждено 98 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
указанной статьёй. К уголовной ответственности привлечено 89 мужчин и 9 женщин.
Как правило, это неработающие граждане, злоупотребляющие спиртными напитками.
Их семьи состоят на учёте как социально неблагополучные.
К примеру, жительница
города Бокситогорска, гражданка К., на основании решения суда обязана
ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочерей в
размере 1/6 части со всех видов заработка на каждого ребёнка. В нарушение
решения суда, не имея на то уважительных причин, 35-летняя гражданка свои
алиментные обязательства не исполняла. В результате, постановлением мирового
судьи от 20 декабря 2019 года должница была подвергнута административному
наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, в виде обязательных работ на срок 150 часов.
После отбытия наказания родительница на путь исправления не вступила и
продолжала уклоняться от уплаты алиментов.
В связи с противоправными
действиями должницы К., дознавателем районного отделения судебных приставов 2
июля текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. В ходе расследования вина женщины
была полностью доказана. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором
обвинительным актом направлены в Бокситогорский городской суд Ленинградской
области для рассмотрения по существу.
Таким образом, по всем
исполнительным производствам о взыскании алиментов Управлением на постоянной
основе осуществляется соответствующий контроль, в необходимых случаях
инициируются доследственные проверки с целью уголовного преследования должников,
сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области