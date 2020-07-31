Ленинградская область изучает российские технологии мусоропереработки

Научный центр продемонстрировал российское оборудование для лабораторных исследований, дезинтеграции, грохочения и классификации промышленных и бытовых отходов.

Михаил Ильин отметил: «Нам важно изучить все мировые технологии и разработки, которые существуют. Это необходимо для принятия объективного решения, которое будет применено на заявленных правительством мусороперерабатывающих заводах».

Особое внимание на встрече было уделено вопросу рекультивации существующих полигонов. «К этому вопросу нужно подойти с особой осторожностью. Необходимо понимать, что нельзя просто взять и закрыть полигон. Процесс выделения свалочного метана будет продолжаться несколько десятков лет. После очистки его можно использовать в энергетике, сохраняя при этом экологическую безопасность», — прокомментировал проблему Леонид Вайсберг.

«Механобр-техника» уже представила свой технологический проект по обращению с ТКО на рассмотрение экологического совета.

Всего в адрес экосовета при губернаторе уже поступило более 30 проектов. По итогам рассмотрения всех заявок рабочая группа проверит все решения на предмет безопасности, глубины переработки и экологического воздействия на окружающую среду. После чего в правительство будет направлено экспертное заключение.

Следующим этапом станет разработка технического задания для производителей и поставщиков сортировочного и мусоропереребатывающего оборудования.