Волейбол и благотворительность

Волейбол и благотворительность

В минувшие выходные в Гатчине прошел II Гатчинский благотворительный турнир по пляжному волейболу. За два дня было разыграно 48 призовых мест: 16 первых, 16 вторых и 16 третьих.

Рубрики : Спорт     07 Aug 2020

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Все желающие смогли стать не только участниками соревнований, но и спонсорами, и помощниками. По итогам соревнований удалось собрать более 80 тысяч рублей – средства, вырученные за стартовые взносы участников. Собранные деньги пойдут на оказание необходимой помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которых поддерживает фонд «Благо Дари».

Организаторы турнира выражают благодарность компании «Астра- Ореол» и сети магазинов «Как сыр в масле» за предоставленные подарки для победителей, районному спорткомитету – за медали для спортсменов, а также компании «Проект-Мебель» и лично Андрею Косенко, ветеринарному центру «Ветико» и всем участникам соревнований.

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