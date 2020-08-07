Волейбол и благотворительность

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Все желающие смогли стать не только участниками соревнований, но и спонсорами, и помощниками. По итогам соревнований удалось собрать более 80 тысяч рублей – средства, вырученные за стартовые взносы участников. Собранные деньги пойдут на оказание необходимой помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которых поддерживает фонд «Благо Дари».

Организаторы турнира выражают благодарность компании «Астра- Ореол» и сети магазинов «Как сыр в масле» за предоставленные подарки для победителей, районному спорткомитету – за медали для спортсменов, а также компании «Проект-Мебель» и лично Андрею Косенко, ветеринарному центру «Ветико» и всем участникам соревнований.