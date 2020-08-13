Сланцевский район в годы войны

Битва
за Ленинград началась 10 июля 1941 года, а уже 20 июля Сланцевский район был
полностью оккупирован. Он возник на карте Ленинградской области только 11 марта
1941 года в результате разукрупнения Кингисеппского и Гдовского районов. Новый
район имел важное стратегическое значение: здесь добывали горючий сланец, и на
военную угрозу отреагировали незамедлительно.
С 4
часов утра 22 июня на шахте имени С.М. Кирова ввели «угрожаемое положение» «в
связи с возникшей возможностью воздушного нападения противника…». На командном
посту (в кабинете главного инженера) устанавливалось круглосуточное дежурство.
Для всех сотрудников шахты становилось обязательным ношение противогазов, и
начальникам участков и цехов надлежало немедленно их получить на складе.
Вводилась светомаскировка, в боевую готовность привели команды местной
противоздушной обороны.
23
июня в Сланцевском районе ввели военное положение, что наложило ряд серьезных
ограничений для населения. Отныне с 23 часов до 4 часов утра (в поселке Сланцы
до 6 часов) запрещалось перемещение гражданских лиц. Менялись часы работы
магазинов, столовых, бань и других общественных заведений.
Начался
призыв в Красную армию. Всего из Сланцевского района на фронт ушел 1251
человек, это были шахтеры, строители, сотрудники госучреждений. Для борьбы с
вражеским десантом сформировали два истребительных батальона.
Эвакуация
В
начале июля началась эвакуация. В глубь страны ушли четыре эшелона с женщинами,
детьми, стариками, промышленным оборудованием. Эвакуации подлежали и колхозы,
но осуществить ее в полной мере смогли только некоторые хозяйства.
О
ходе эвакуации мы можем судить по актам об ущербе, причиненном колхозам
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками. Один из пунктов документа,
который заполняли члены комиссии, как раз касался эвакуации. В большинстве
актов этот параграф остался незаполненным, или же просто отмечено, что колхоз
не эвакуировался, но встречаются и другие записи. Так, из некоторых колхозов
уехали отдельные семьи, по всей видимости, к своим родным, поскольку нет
никакой информации о том, что это был организованный процесс. Эвакуацию сумели
провести несколько колхозов Черновского сельсовета. Так, 17 июля в Вологодскую
область Устюжинского района уехали 44 семьи из колхоза «Восход». Им удалось
переправить 59 лошадей, 340 коров, 480 овец. Провел эвакуацию и сохранил
крупный рогатый скот, а также свиней, овец и лошадей колхоз «Успех».
Надо
отметить, что этим колхозам в какой-то степени повезло. Уже в ночь с 17 на 18
июля 1941 года немецкие войска перерезали железную дорогу Гдов-Сланцы и заняли
сам поселок Сланцы. И в актах нескольких колхозов указано, что началась
эвакуация колхозников с имуществом, но уже в соседнем Осьминском районе
(расформирован в 1961 году, его территория была поделена между Волосовским,
Сланцевским и Лужским районами) их встретили немцы, и они были вынуждены
вернуться назад.
20
июля 1941 года весь Сланцевский район был захвачен.
Партизанское
движение
Одной
из особенностей жизни района в тот период стало активное партизанское движение
на его территории. Летом и осенью 1941 года был проведен целый ряд успешных
операций. Партизанам удалось подорвать эшелон из 28 платформ с военной техникой
и боеприпасами на железной дороге у Демешкина Перевоза, организовать крушение
поезда с военными грузами у станции Щучка и даже захватить в плен штабного
генерала с важными документами и затем переправить пленника через линию фронта.
Отряды
СС стали проводить карательные рейды по деревням Сланцевского района. В
какие-то населенные пункты они наведывались по несколько раз. Именно это и
произошло с деревней Медвежек Черновского сельсовета. В первый раз в деревню
пришли 22 августа 1941 года: 250 человек, солдат и офицеров отряда СС, взяли
деревню в кольцо как «подозрительную в сочувствии партизанами», 12 человек
увели на расстрел. А затем каратели
«…зажгли дома и холодные постройки, не давая выносить вещи из пожара…». Во второй раз деревню подожгли 7 ноября 1943 года. Тогда же забрали все трудоспособное население и увели скот. В третий раз в Медвежек пришли 17 января 1944 года. У колхозников отобрали хлеб, уцелевшие вещи, многих увезли в Кингисепп в лагерь, а затем погрузили в эшелон для дальнейшей отправки в тыл.
Осенью
1943 года началось массовое сожжение деревень Сланцевского района, так местное
население наказывали за боевые операции партизан. Деревне Рудно одноименного
сельсовета «...начиная с 1-ого сентября [1943г.] по 19-е января
[1944 г. немец] наносил ущерб, бросая зажигательные и разрушительные бомбы с самолетов и последний раз зажигал с рук». Деревню Рожки того же сельсовета сожгли с аэроплана, «осталась половина домов». В некоторых деревнях партизаны вступали в бой с противником.
Записи
в актах об ущербе свидетельствуют, что последние карательные операции отряды СС
совершили в январе 1944 года, тогда началось наступление
войск Ленинградского фронта, активное содействие им оказывали партизаны. Первого февраля партизаны 9-ой бригады заняли Сланцы и, преследуя немецкие войска, вышли к границе с Эстонией. А через день в Сланцы вступили части Красной армии.
30
месяцев оккупации
Сланцевский
район и его жители сильно пострадали в годы оккупации. До начала войны
численность населения составляла 18 тысяч человек. По данным на 13 февраля 1944
года в районе осталось 5848 человек (1074 мужчины, 2853 женщины и 1921 ребенок
в возрасте до 14 лет). В поселке Сланцы насчитали 572 жителя. Поражал и масштаб
разрушений. Из 103 населенных пунктов района было сожжено и полностью уничтожено
78 деревень, 1766 домов колхозников, разрушено семь больниц и медпунктов. Были
уничтожены промышленные предприятия, пострадали техника, инвентарь, постройки
всех колхозов района. Общий ущерб превысил 73 млн. рублей.
«…Большинство
мостов в районе было разрушено партизанскими отрядами и местным населением с
целью затруднения переброски немецких войск на фронт». И теперь, весной 1944
года, предстояло восстановить 28 мостов (266 погонных метров). Для этого в
районе была объявлена мобилизация людей и гужевого транспорта. Для
строительства моста в поселке Сланцы через реку Плюсса на 10 дней было
мобилизовано 100 человек и 30 лошадей.
Восстановление
мирной жизни
В
первую очередь поднимать необходимо было сельское хозяйство. В открытом письме
председателей сельских советов и колхозов Сланцевского района И.В. Сталину,
опубликованном в газете «Ударник Сланцев» 20 февраля 1944 года, говорилось:
«Фашисты уничтожили наши колхозы, мы их восстанавливаем. Мы собрали запрятанный
от немцев сельскохозяйственный инвентарь и, приступив к его ремонту, решили
закончить весь ремонт к 1 апреля <…> Мы приступили к сбору и засыпке
семфондов <…> Мы приступили к постройке общественных амбаров и колхозных
дворов, создаем строительные бригады для восстановления домов колхозников.
Впереди стоят еще большие задачи по восстановлению нашего хозяйства, но
предстоящие трудности нас не пугают».
Работы
велись и в районном центре – поселке Сланцы, также сильно пострадавшем в годы
войны. Прошло всего три недели с момента его освобождения, но думали не только о восстановлении предприятий, домов, но и о просвещении и культурном досуге людей. В Сланцах уже начал работать клуб, в котором успели провести четыре концерта и показать картину «Два бойца». Готовились открыть библиотеку, причем часть книг в фонды предоставили местные жители, спрятавшие во время оккупации книги библиотеки сланцевского завода. Были и новые поступления – в частности, художественные книги, изданные в годы Великой Отечественной войны.
Война
и дети
Часть
детей потеряла родителей: кого-то расстреляли за помощь партизанам, кого-то
угнали на работу в Германию. Была создана специальная комиссия, которая
занималась всеми вопросами, связанными с благополучием детей. Составили списки
сирот, кого-то усыновили или взяли в семьи под патронаж, но часть детей
пришлось отправить в детские дома. Многодетным семьям оказывали материальную
помощь, назначали пособия. Многое было сделано в те месяцы и для того, чтобы
дети в Сланцевском районе могли начать ходить в школу.
Большая
часть детей, оказавшихся на оккупированной территории, в течение 2,5 лет не
имела возможности учиться. Оккупационные власти открыли в районе несколько
школ, но программа и сетка часов в них отличались от тех, что были приняты в
Советском Союзе. Разительно отличались и методы воспитания. В открытой немцами
Сланцевской поселковой школе 11-летнему ученику за нарушение дисциплины в
качестве наказания назначили 25 ударов розгой, а затем он вместе с семьей был
отправлен на работы в Германию.
В
январе 1944 года, отступая из Сланцевского района, немецкие войска планомерно
уничтожали школы. Из существовавших в районе до войны 26 школ 13 было полностью
уничтожено, остальные нуждались в ремонте. Поскольку объем работ был
значительным, а времени и рабочих в распоряжении мало, то в ремонте школ
принимали участие и учителя, и родители учеников, и сами дети. К началу
1944-1945 учебного года удалось открыть 11 школ, в том числе и
одну семилетнюю. Вновь сели за парты 776 учеников. К концу того же учебного года в районе работало уже 17 школ: 15 начальных и 2 семилетних.
Школьники
пропустили три учебных года, многое пришлось вспоминать заново. Нелегко было
учителям восстановить в классе дисциплину, вернуть посещаемость, вновь привить
ученикам желание учиться. К тому же и многие педагоги на три года оказались
оторваны от школ. В 1944-1945 учебном году в школах Сланцевского района
работало 49 учителей, из них шесть человек было демобилизовано из РККА, 13
вернулось из эвакуации, где не работали по специальности. Чтобы помочь
учителям, в марте 1944 года провели учительскую конференцию, а в ноябре открыли
районный педкабинет.
Жизнь
в Сланцевском районе возвращалась в мирное русло, но война существенно
замедлила темп экономического развития района. Только в 1947 году запустили
работавшую еще в довоенные годы шахту № 1, шахта № 2 возобновила работу в 1949
году, а шахта имени С.М. Кирова была восстановлена только в 1954 году.
Сланцевский
район − один из самых пострадавших районов Ленинградской области. Уже в июле
1941 года он встретил врага, освобожден же был одним из последних.
Материалы
предоставлены ведущим архивистом ЛОГАВ Ольгой Кривенковой
Подготовила
Татьяна Можаева