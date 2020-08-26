Коронавирусная ничья в Гатчинском районе

По Гатчинскому району на 26 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 1857 человек, 1308 из их числа – 70,4 % - выздоровели, зарегистрирован 21 летальный исход.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 528 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 26 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6656 человек (за минувшие сутки выявлено 30 новых случаях заболевания коронавирусом), 4466 поправился, 74 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 67,1 %.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Коммунар (+1)

- д. Горки (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 682 человека (выздоровели 563),

- г. Коммунар – 132 человека (выздоровели 65),

- п. Вырица – 112 человек (выздоровели 87),

- п. Сиверский– 107 человек (выздоровели 85),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 61 человек (выздоровели 29),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость, д. Малое Верево – по 31 человек,

- д. Лампово, с. Никольское – по 27 человек,

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- п. Семрино – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино – по 8 человек,

- д. Покровская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, Вайя – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», д. Корпиково - по 1 человеку.