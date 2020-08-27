Бокситогорский район в годы войны

Бокситогорский район
появился на карте Ленинградской области после войны – в 1952 году. Он был
образован из сельсоветов, ранее входивших в Тихвинский и Ефимовский районы.
Перед военным 1941 годом в посёлке Пикалёво и примыкающих к нему деревнях
насчитывалось несколько тысяч жителей, в Бокситогорске население приближалось
уже к 10 тысячам человек.
Вставай,
страна огромная!
22 июня 1941 года
воскресные массовые гулянья были прерваны сообщением о начале войны. На
промышленных предприятиях Бокситогорска, Пикалева, Ефимовского, центральных
усадьбах колхозов прошли многочисленные митинги.
Летом 1941 года в Бокситогорске началось
формирование партизанских отрядов. Первым отрядом командовал директор завода
искусственного обезвоживания торфа Н.А. Воронин, вторым - парторг Глинозёмного
завода С.М. Алесько.
Жители района активно
перечисляли средства в Фонд обороны, сдавали облигации и ювелирные украшения.
Так, 1 августа 1941 года работники Глинозёмного завода в Бокситогорске
постановили ежемесячно перечислять в Фонд обороны заработки одного дня. Такое
же решение приняли рабочие Подборовского леспромхоза. Жители Большедворского
сельского совета только 3 августа сдали 6 тысяч рублей. На 1 сентября в
Ефимовском районе собрано ценностей на общую сумму 146.095 рублей, облигаций -
на 97.132 рубля.
С началом Великой
Отечественной войны военкоматам следовало уделять особое внимание Всевобучу
(всеобщему военному обучению), существовавшему в РСФСР еще с 1920-х годов. Из
политдонесения райвоенкома – политрука Ефимовского районного военкомата тов.
Васина в группу облвоенкомата в г. Тихвине полковнику комиссару тов. Дмитриеву
следует, что в октябре 1941 г. в Ефимовском районе «должны были пройти курс
всеобщего военного обучения 1332 мужчины в возрасте от 16 до 40 лет, но часть
из них обучению не подлежит, так как уже имеют необходимую подготовку… Занятия
организуются 3 раза в неделю: вторник, пятница – по 4 часа, воскресенье – 8
часов». Вскоре по некоторым военным специальностям (телефонист,
радиотелеграфист, морзист, дорожник, стрелок) стали обучать и женщин. На 1
ноября 1943 года обучение должны были пройти 238 женщин с 1917 по 1926 год
рождения, в том числе 52 - по специальности телефонист, 15 – радиотелеграфисты,
14 – морзисты и 208 – стрелки.
В
прифронтовой полосе
С началом войны жизнь
сильно изменилась. Уже в конце августа фашисты начали бомбить Бокситогорск,
стремясь вывести из строя завод, началась эвакуация завода на Урал.
Осенью 1941 года фронт
все ближе подходил к этой земле, и вскоре западная часть района оказалось в
прифронтовой полосе, а рубеж обороны проходил у деревни Астрачи, всего в 30 км
от Бокситогорска и в 40 км от станции Пикалёво.
8 ноября 1941 г. немецкие
войска захватили город Тихвин, а значит, был перерезан единственный
железнодорожный путь, по которому доставлялись к Ладожскому озеру
стратегические грузы. Теперь эшелоны останавливались на двух станциях -
Подборовье и Заборье, но в том районе автомобильное сообщение отсутствовало,
были только проселочные дороги.
В предельно сжатые сроки,
в декабре 1941 г. военные строители и местное население по болотам и тайге
построили новую автомобильную дорогу длиной около 300 километров.
Военно-автомобильная дорога № 102 связала железнодорожные станции Подборовье и
Заборье в обход оккупированного Тихвина с Ладожским озером и стала на несколько
месяцев частью легендарной Дороги жизни. По ней на легендарных грузовиках ЗИС-5
в сутки проходило до пятисот тонн груза, что не давало погибнуть ленинградцам в
наиболее страшные дни блокады 1941 года.
Железнодорожные станции
подвергались интенсивной бомбардировке с воздуха. 29 августа 1941 года железная
дорога на участке Тихвин - Бабаево впервые подверглась бомбардировке. Вражеские
самолёты сбросили четыре 250-килограммовые бомбы. Были жертвы. 4 декабря 1941
года на станцию Заборье сброшено 200 бомб.
На территории
современного Бокситогорского района формировались войска для отпора врагу и
освобождения Тихвина. В районе дер. Большой Двор размещался штаб 4-й армии,
командование которой принял генерал (впоследствии Маршал Советского Союза) К.А.
Мерецков, прибывший 10 ноября 1941 года. В середине ноября 1941 года в район
Астрачи прибыли из-под Москвы части 65-й стрелковой дивизии под командованием
полковника П.К. Кошевого (ныне маршал, дважды Герой Советского Союза). Сюда же,
преодолевая болотные топи и лесные дороги, пришла с берегов Свири 46-я танковая
бригада, которой командовал генерал В.А. Копцов — участник боев на Халхин Голе,
удостоенный звания Героя Советского Союза. 18 ноября в район боевых действий
подошли посланные Ставкой Сибирские дивизии.
Концентрация и
перегруппировка сил под Тихвином в течение недели была закончена. 19 ноября
командующий 4-й армией К. А. Мерецков отдал приказ о наступлении. В схватке с
врагом получили первое боевое крещение бойцы запасного полка, сформированного,
в основном, из бокситогорцев и тихвинцев. Здесь пали смертью героев секретари
комитетов комсомола бокситового рудника В. Костенко и Бокситогорского завода
искусственного обезвоживания торфа И. Жуков, работник глиноземного завода И.П.
Смирнов и многие другие.
5 декабря 1941 года
начались решающие бои за Тихвин. С астрачинского рубежа в юго-восточном
направлении двинулись части 65-й стрелковой дивизии, вдоль линии железной
дороги Будогощь — Тихвин нанесли удар части отдельной бригады. Не выдержав
натиска наших войск, враг отступил. Бой у деревни Астрачи явился поворотным
моментом в сражениях за Тихвин.
В боях за тихвинскую
землю свыше 700 советских воинов удостоены правительственных наград. Девяти из
них присвоено звание Героя Советского Союза.
В декабре 1941 г. в
результате Тихвинской наступательной операции войсками Волховского фронта был
освобожден город Тихвин, и фронт отодвинулся от населенных пунктов нынешнего
Бокситогорского района на десятки километров. Это было первое победное
наступление наших войск в войне.
Всё
для фронта!
Из рабочего поселка
Бокситогорский (ныне город Бокситогорск) в 1941 году промышленные предприятия
были эвакуированы за Урал. Оборудование Пикалевского цементного завода
эвакуировали в Красноярск. Но продолжали работать другие производства,
госпитали, школа, больница.
С 1941 по 1943 гг. в п.
Бокситогорский размещалось более 20 госпиталей различного звена для воинов Ленинградского,
Волховского и Карельского фронтов. С 1941 по 1943 гг. действовал военный
аэродром. Тогда же в районе селения Большой Двор дислоцировался 34-й
бомбардировочный полк, за высокие боевые заслуги получивший почетное
наименование «гвардейский». Более двух тысяч вылетов сделали отсюда летчики
полка, уничтожив немало техники и живой силы противника.
В Пикалёво работали два
эвакогоспиталя и другие военно-медицинские учреждения, базировался 585-й склад
авиационных боеприпасов народного комиссариата Военно-морского флота. Здесь же,
в цехах эвакуированного цементного завода располагались стационарные
авиационные мастерские. Их обязанностью был ремонт боевых самолетов для
Северного, Ленинградского и Волховского фронтов. Самолёты с повреждениями,
которые нельзя исправить на полевых аэродромах, поступали в Пикалёво по
железной дороге. В цехах рука об руку с военными специалистами трудился большой
коллектив рабочих из местного населения, в том числе юноши и девушки, которым
исполнилось 16-17 лет.
Главной задачей для
населения района, не попавшего в оккупацию, становилось обеспечение фронта
продовольствием, витаминами, теплыми вещами. Каждый сельсовет, каждый колхоз
должен был собрать для бойцов Красной армии установленное количество теплых
вещей. Носки и рукавицы женщины вязали сами, если в доме был запас ткани – шили
нижнее белье. Отдавали валенки, сапоги, френчи и полушубки, оставшиеся у
некоторых еще со времени Первой мировой войны.
Сотни жителей района ушли
на фронт, от многих из них не было вестей. В районный военкомат приходили
письма от жен и матерей, от детей, оставшихся в военное время сиротами. Во всех
письмах была надежда получить хоть какую-то весточку. В свою очередь,
военкоматы направляли запросы, нередко это были списки на нескольких листах, в Центральное
бюро персонального учета потерь личного состава действующей армии в Москву. В
ответ часто получали сообщения о том, что «в списках убитых, умерших от ран и
пропавших без вести они не значатся».
В детском доме села
Сомино, открывшемся в августе 1943 года, к концу года находилось 79 детей
школьного и дошкольного возраста. Большинство воспитанников – это дети,
осиротевшие во время войны, попавшие в детский дом из Ленинграда и
оккупированных районов Ленинградской области. По достижении 14 лет они работали
наравне со взрослыми, отдавая свои силы для приближения Победы. И хотя многие
из них окончили только 3 класса, часто они были передовиками и ударниками
производства. Детский дом был открыт и в Бокситогорске.
В Пикалёво на базе школы
№1 в 1943 - 1945 годах работало Тихвинское педучилище.
Несмотря на войну, в
районе работали школы. Ученики школ по мере сил помогали работе госпиталей.
Зимой 1942-1943 года один из командиров госпиталя посетил Пикалёвскую
семилетнюю школу. Всех учащихся собрали в одно из помещений. Офицер сообщил,
что воины, находящиеся в госпитале на излечении, нуждаются в витаминах.
Руководство госпиталя обратилось к дирекции школы, к пионерам с просьбой
организовать сбор витаминизированных продуктов. На просьбу откликнулись все
учителя и ученики. Дома ребята рассказали об этой встрече своим родителям,
пошли в ближайшие сёла и деревни. Морковь, лук, чеснок, клюква – это были те
витамины, которые местное население смогло передать раненым солдатам и
офицерам.
Школьники Большегорского
сельсовета выработали более 3286 трудодней. В 1943 и 1944 годах коллектив
педагогов и учащихся Колбекской неполной средней школы был награждён Почётной
грамотой обкома комсомола за самоотверженный труд на полях и фермах.
За самоотверженную работу
в военное время коллективы колхозов «Общий труд» (Большегорский совет) и «Дыми»
(Галичский сельсовет) в сентябре 1944 года были награждены переходящими
Красными Знамёнами Леноблисполкома. В 1944 году звено Марии Новожиловой из
Соминского лесопункта заняло второе место во Всесоюзном социалистическом
соревновании лесозаготовительных комсомольско-молодёжных бригад и звеньев.
... В Бокситогорском
районе чтят память защитников края: здесь расположены 42 памятника в честь
героев Великой Отечественной войны.
Подготовила Елена Суралёва