Бокситогорский район в годы войны

Бокситогорский район появился на карте Ленинградской области после войны – в 1952 году. Он был образован из сельсоветов, ранее входивших в Тихвинский и Ефимовский районы. Перед военным 1941 годом в посёлке Пикалёво и примыкающих к нему деревнях насчитывалось несколько тысяч жителей, в Бокситогорске население приближалось уже к 10 тысячам человек.

Вставай, страна огромная!

22 июня 1941 года воскресные массовые гулянья были прерваны сообщением о начале войны. На промышленных предприятиях Бокситогорска, Пикалева, Ефимовского, центральных усадьбах колхозов прошли многочисленные митинги.

Летом 1941 года в Бокситогорске началось формирование партизанских отрядов. Первым отрядом командовал директор завода искусственного обезвоживания торфа Н.А. Воронин, вторым - парторг Глинозёмного завода С.М. Алесько.

Жители района активно перечисляли средства в Фонд обороны, сдавали облигации и ювелирные украшения. Так, 1 августа 1941 года работники Глинозёмного завода в Бокситогорске постановили ежемесячно перечислять в Фонд обороны заработки одного дня. Такое же решение приняли рабочие Подборовского леспромхоза. Жители Большедворского сельского совета только 3 августа сдали 6 тысяч рублей. На 1 сентября в Ефимовском районе собрано ценностей на общую сумму 146.095 рублей, облигаций - на 97.132 рубля.

С началом Великой Отечественной войны военкоматам следовало уделять особое внимание Всевобучу (всеобщему военному обучению), существовавшему в РСФСР еще с 1920-х годов. Из политдонесения райвоенкома – политрука Ефимовского районного военкомата тов. Васина в группу облвоенкомата в г. Тихвине полковнику комиссару тов. Дмитриеву следует, что в октябре 1941 г. в Ефимовском районе «должны были пройти курс всеобщего военного обучения 1332 мужчины в возрасте от 16 до 40 лет, но часть из них обучению не подлежит, так как уже имеют необходимую подготовку… Занятия организуются 3 раза в неделю: вторник, пятница – по 4 часа, воскресенье – 8 часов». Вскоре по некоторым военным специальностям (телефонист, радиотелеграфист, морзист, дорожник, стрелок) стали обучать и женщин. На 1 ноября 1943 года обучение должны были пройти 238 женщин с 1917 по 1926 год рождения, в том числе 52 - по специальности телефонист, 15 – радиотелеграфисты, 14 – морзисты и 208 – стрелки.

В прифронтовой полосе

С началом войны жизнь сильно изменилась. Уже в конце августа фашисты начали бомбить Бокситогорск, стремясь вывести из строя завод, началась эвакуация завода на Урал.

Осенью 1941 года фронт все ближе подходил к этой земле, и вскоре западная часть района оказалось в прифронтовой полосе, а рубеж обороны проходил у деревни Астрачи, всего в 30 км от Бокситогорска и в 40 км от станции Пикалёво.

8 ноября 1941 г. немецкие войска захватили город Тихвин, а значит, был перерезан единственный железнодорожный путь, по которому доставлялись к Ладожскому озеру стратегические грузы. Теперь эшелоны останавливались на двух станциях - Подборовье и Заборье, но в том районе автомобильное сообщение отсутствовало, были только проселочные дороги.

В предельно сжатые сроки, в декабре 1941 г. военные строители и местное население по болотам и тайге построили новую автомобильную дорогу длиной около 300 километров. Военно-автомобильная дорога № 102 связала железнодорожные станции Подборовье и Заборье в обход оккупированного Тихвина с Ладожским озером и стала на несколько месяцев частью легендарной Дороги жизни. По ней на легендарных грузовиках ЗИС-5 в сутки проходило до пятисот тонн груза, что не давало погибнуть ленинградцам в наиболее страшные дни блокады 1941 года.

Железнодорожные станции подвергались интенсивной бомбардировке с воздуха. 29 августа 1941 года железная дорога на участке Тихвин - Бабаево впервые подверглась бомбардировке. Вражеские самолёты сбросили четыре 250-килограммовые бомбы. Были жертвы. 4 декабря 1941 года на станцию Заборье сброшено 200 бомб.

На территории современного Бокситогорского района формировались войска для отпора врагу и освобождения Тихвина. В районе дер. Большой Двор размещался штаб 4-й армии, командование которой принял генерал (впоследствии Маршал Советского Союза) К.А. Мерецков, прибывший 10 ноября 1941 года. В середине ноября 1941 года в район Астрачи прибыли из-под Москвы части 65-й стрелковой дивизии под командованием полковника П.К. Кошевого (ныне маршал, дважды Герой Советского Союза). Сюда же, преодолевая болотные топи и лесные дороги, пришла с берегов Свири 46-я танковая бригада, которой командовал генерал В.А. Копцов — участник боев на Халхин Голе, удостоенный звания Героя Советского Союза. 18 ноября в район боевых действий подошли посланные Ставкой Сибирские дивизии.

Концентрация и перегруппировка сил под Тихвином в течение недели была закончена. 19 ноября командующий 4-й армией К. А. Мерецков отдал приказ о наступлении. В схватке с врагом получили первое боевое крещение бойцы запасного полка, сформированного, в основном, из бокситогорцев и тихвинцев. Здесь пали смертью героев секретари комитетов комсомола бокситового рудника В. Костенко и Бокситогорского завода искусственного обезвоживания торфа И. Жуков, работник глиноземного завода И.П. Смирнов и многие другие.

5 декабря 1941 года начались решающие бои за Тихвин. С астрачинского рубежа в юго-восточном направлении двинулись части 65-й стрелковой дивизии, вдоль линии железной дороги Будогощь — Тихвин нанесли удар части отдельной бригады. Не выдержав натиска наших войск, враг отступил. Бой у деревни Астрачи явился поворотным моментом в сражениях за Тихвин.

В боях за тихвинскую землю свыше 700 советских воинов удостоены правительственных наград. Девяти из них присвоено звание Героя Советского Союза.

В декабре 1941 г. в результате Тихвинской наступательной операции войсками Волховского фронта был освобожден город Тихвин, и фронт отодвинулся от населенных пунктов нынешнего Бокситогорского района на десятки километров. Это было первое победное наступление наших войск в войне.

Всё для фронта!

Из рабочего поселка Бокситогорский (ныне город Бокситогорск) в 1941 году промышленные предприятия были эвакуированы за Урал. Оборудование Пикалевского цементного завода эвакуировали в Красноярск. Но продолжали работать другие производства, госпитали, школа, больница.

С 1941 по 1943 гг. в п. Бокситогорский размещалось более 20 госпиталей различного звена для воинов Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов. С 1941 по 1943 гг. действовал военный аэродром. Тогда же в районе селения Большой Двор дислоцировался 34-й бомбардировочный полк, за высокие боевые заслуги получивший почетное наименование «гвардейский». Более двух тысяч вылетов сделали отсюда летчики полка, уничтожив немало техники и живой силы противника.

В Пикалёво работали два эвакогоспиталя и другие военно-медицинские учреждения, базировался 585-й склад авиационных боеприпасов народного комиссариата Военно-морского флота. Здесь же, в цехах эвакуированного цементного завода располагались стационарные авиационные мастерские. Их обязанностью был ремонт боевых самолетов для Северного, Ленинградского и Волховского фронтов. Самолёты с повреждениями, которые нельзя исправить на полевых аэродромах, поступали в Пикалёво по железной дороге. В цехах рука об руку с военными специалистами трудился большой коллектив рабочих из местного населения, в том числе юноши и девушки, которым исполнилось 16-17 лет.

Главной задачей для населения района, не попавшего в оккупацию, становилось обеспечение фронта продовольствием, витаминами, теплыми вещами. Каждый сельсовет, каждый колхоз должен был собрать для бойцов Красной армии установленное количество теплых вещей. Носки и рукавицы женщины вязали сами, если в доме был запас ткани – шили нижнее белье. Отдавали валенки, сапоги, френчи и полушубки, оставшиеся у некоторых еще со времени Первой мировой войны.

Сотни жителей района ушли на фронт, от многих из них не было вестей. В районный военкомат приходили письма от жен и матерей, от детей, оставшихся в военное время сиротами. Во всех письмах была надежда получить хоть какую-то весточку. В свою очередь, военкоматы направляли запросы, нередко это были списки на нескольких листах, в Центральное бюро персонального учета потерь личного состава действующей армии в Москву. В ответ часто получали сообщения о том, что «в списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести они не значатся».

В детском доме села Сомино, открывшемся в августе 1943 года, к концу года находилось 79 детей школьного и дошкольного возраста. Большинство воспитанников – это дети, осиротевшие во время войны, попавшие в детский дом из Ленинграда и оккупированных районов Ленинградской области. По достижении 14 лет они работали наравне со взрослыми, отдавая свои силы для приближения Победы. И хотя многие из них окончили только 3 класса, часто они были передовиками и ударниками производства. Детский дом был открыт и в Бокситогорске.

В Пикалёво на базе школы №1 в 1943 - 1945 годах работало Тихвинское педучилище.

Несмотря на войну, в районе работали школы. Ученики школ по мере сил помогали работе госпиталей. Зимой 1942-1943 года один из командиров госпиталя посетил Пикалёвскую семилетнюю школу. Всех учащихся собрали в одно из помещений. Офицер сообщил, что воины, находящиеся в госпитале на излечении, нуждаются в витаминах. Руководство госпиталя обратилось к дирекции школы, к пионерам с просьбой организовать сбор витаминизированных продуктов. На просьбу откликнулись все учителя и ученики. Дома ребята рассказали об этой встрече своим родителям, пошли в ближайшие сёла и деревни. Морковь, лук, чеснок, клюква – это были те витамины, которые местное население смогло передать раненым солдатам и офицерам.

Школьники Большегорского сельсовета выработали более 3286 трудодней. В 1943 и 1944 годах коллектив педагогов и учащихся Колбекской неполной средней школы был награждён Почётной грамотой обкома комсомола за самоотверженный труд на полях и фермах.

За самоотверженную работу в военное время коллективы колхозов «Общий труд» (Большегорский совет) и «Дыми» (Галичский сельсовет) в сентябре 1944 года были награждены переходящими Красными Знамёнами Леноблисполкома. В 1944 году звено Марии Новожиловой из Соминского лесопункта заняло второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании лесозаготовительных комсомольско-молодёжных бригад и звеньев.

... В Бокситогорском районе чтят память защитников края: здесь расположены 42 памятника в честь героев Великой Отечественной войны.

Подготовила Елена Суралёва