В Санкт-Петербурге прошел слёт студенческих отрядов СЗФО

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Павел Горюнов обратился к участникам слета: «Приветствую вас от имени губернатора Санкт-Петербурга и комитета по молодежной политике. Вы знаете, самое ценное, что я могу приветствовать лучшую молодежь Северо-Запада в одном зале. Спасибо вам за то настроение и за тот труд, который вы осуществляете!»

В составе делегации Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов в событии приняли участие студентки Гатчинского государственного университета, члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Эльвира Стан, Виктория Земцова и Анна Триман.

Программа слёта была насыщенной и включала конкурсы профессионального мастерства по девяти направлениям: строительство, педагогика, сервис, медицина, сельское хозяйство, производство, археология, работа отрядов проводников и трудовые отряды подростков. Кроме того, состоялся отдельный конкурс для командного состава, в котором приняла участие командир СПО «Сознание» Эльвира Стан.

Организацию слёта обеспечил волонтерский корпус численностью более 100 человек, что позволило провести мероприятие на высоком уровне.

Стоит отметить, что слёт СЗФО — ежегодное событие, меняющее свою локацию. Инициатива провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге была выдвинута на Дне Российских студенческих отрядов в 2024 году. Следующий, XIII слёт, согласно решению, пройдет в Великом Новгороде.

Студенческие отряды — это масштабное общероссийское движение, которое не теряет актуальности уже более 65 лет. С каждым годом ряды бойцов пополняются, а спектр возможностей для профессионального и личностного роста молодежи расширяется.