Счастье — для всех лохматых и хвостатых!

Фестиваль, посвященный братьям нашим меньшим, проходил в торгово-развлекательном комплексе на Пушкинском шоссе, 15 (бывший «Кубус»). Его гостями стали те, кто любит животных, хочет познакомиться с питомцами разных организаций по спасению животных и почувствовать себя добрым волшебником для зверят. Посетителей фестиваля встречали милые ростовые куклы - кошечка и собачка, которые вызвали настоящий восторг у маленьких любителей животных.

Гостей приветствовали организаторы фестиваля - предприниматель, общественный деятель и волонтер Мария Краснова (приют «ЛапУшки») и основательница ежегодного фестиваля «KOSHKI-фест» Дарья Варламова (центр спасения животных «Альтера Вита»).

- Мы объединили свои силы в проведении этого зоофестиваля, потому что у нас одни цели, - говорит Мария Краснова. - Мы занимаемся просветительской работой, рассказывая, что бездомные животные появляются не просто так, а из-за безответственности людей. Поддерживаем приюты и центры спасения животных. Хотим быть максимально полезными, чтобы население стало более активным, и брошенных животных стало меньше.

Любителей животных в этот день ждала интересная и насыщенная программа - знакомство с приютами, благотворительными фондами и центрами спасения животных. В просторном помещении проходили консультации ветеринаров, мастер-классы, игры, викторины с призами, благотворительная беспроигрышная лотерея с суперпризами от спонсоров фестиваля.

С работой центра «Альтера Вита» гостей фестиваля познакомила его основательница Дарья Варламова. Центр поддерживает зооволонтеров и кормильцев бездомных животных, консультирует по вопросам содержания питомцев и помощи уличным животным, сотрудничает с другими общественными и зоозащитными организациями, проводит благотворительные мероприятия, творческие занятия, акции, фестивали, общая цель которых - рассказать людям о помощи животным. При «Альтера Вита» работают приют для кошек «Девять жизней» и мини-приют для рептилий. Совсем недавно в Гатчине открылись интерактивное пространство «ТерраКот» и Музей кошки.

Мария Краснова рассказала о приюте для бездомных животных «ЛапУшки», который находится под Гатчиной (бывший приют «Теремок»). Сейчас в нем содержатся 192 собаки и 50 кошек. Приют живет исключительно на пожертвования дарителей и нуждается в благотворительной поддержке. Несмотря на это, команда приюта во главе с директором Оксаной Евсиной делает всё, чтобы животные жили в максимально комфортных условиях, и им оказывалась необходимая ветеринарная помощь.

О своей работе рассказали волонтеры гатчинской группы поддержки животных «Чуткое сердце Гатчина». Десять лет назад неравнодушные гатчинцы объединились, чтобы помогать бездомным кошкам и собакам нашего города и округа. Волонтеры группы забирают бездомышей с улицы, лечат, адаптируют и ищут для них лучших хозяев. У этой команды нет своего приюта: благодаря финансовой поддержке неравнодушных друзей, все спасенные с улицы животные содержатся дома у кураторов или на платных передержках.

Еще один участник фестиваля – Центр помощи кроликам и грызунам «РУТА» (Петербург). Волонтеры «РУТЫ» спасают кроликов и грызунов: лечат и помогают им найти дом. Уже почти 20 лет существует Фонд помощи брошенным крысам Петербурга. Волонтеры спасают выброшенных декоративных крыс и помогают им найти хозяев.

На фестивале также можно было познакомиться с представителем фонда «Северный медведь». Фонд занимается помощью «тяжелым» животным - попавшим в ДТП, искалеченным, брошенным, больным кошкам и собакам. При этом никакой финансовой поддержки у волонтеров нет, помощь оказывается на личные средства. Больше половины спасенных животных уже нашли новый дом.

Друг и постоянный партнер фестиваля — движение «РазДельный Сбор Гатчина». Представители этой команды приготовили для посетителей целый ряд экоактивностей - «Зоовещеворот», «Зеленый обмен», игру «Экорыбалка», которую так любят дети. В Музее вторсырья можно было услышать истории превращения отходов в полезные изделия (на примере экспонатов музея).

Представители некоторых фондов и центров спасения прибыли на фестиваль «Лохматое счастье» не одни, а вместе со своими питомцами. Посетители не отходили от хвостатых гостей фестиваля — невероятно обаятельной собаки Лили из приюта «ЛапУшки», кроликов и декоративных крыс. Кто-то просто знакомился с животными, а кто-то уже собирался завести себе нового друга.

Настоящий фурор произвело появление на фестивале совсем уж необычных гостей — двух минипигов Евы и Лавруши. Крупная Ева прибыла на фестиваль в собственной тележке: ей тяжеловато преодолевать ступени и пространства большого торгового центра.

У пиговода и ветеринарного врача Романа живет три таких минипига. На фестиваль он приехал с Лаврюшей - самым молодым и социализированным из них.

- Минипиги очень умные и забавные, - говорит Роман. - Эти домашние любимцы разрушают все стереотипы о свиньях. Жить с ними одно удовольствие: они дружелюбные и расценивают людей как равных себе, видя в них свою семью. Минипиги - очень чистоплотные животные и легко приучаются к выгулу и лотку.

Как рассказал Роман, на сегодняшний день в Петербурге существует много отказных минипигов.

- Люди заводят маленьких свинок, не совсем понимая особенности их содержания, - говорит пиговод. - Многие, к тому же, ведутся на привлекательные объявления, где предлагают свинок, которые во взрослом состоянии будут весить 3-5 килограммов. Такого не бывает! В России нет таких карликовых пород свиней. Минипиг — это животное, которое с возрастом может набрать все от 70 до 120 килограммов. Их называют минипигами, потому что по сравнению с ними вес мясной свиньи в животноводстве достигает 300 килограммов. Мой самый большой минипиг весит 85 килограммов. Лаврюша весит 15 килограммов. Ему всего два года, а свинки растут примерно до 3-5 лет.

Маленькие посетители фестиваля не только знакомились с животными, но и с удовольствием принимали участие в мастер-классах по вязанию зверюшек, созданию мягких игрушек, росписи пряников.

Посетителей фестиваля радовали песни о животных, волонтерах, доброте и мире в исполнении юных артистов Театра песни «Каприччио» из Красного Села.

Юлия Лысанюк