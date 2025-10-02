Поиск на сайте
Кто останется без света 3 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.10.2025 с 10:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово.

 

03.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

03.10.2025 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково, частично;

п. Елизаветино, частично;

д. Новая;

д. Вероланцы;

тер. ДНП Елизавета;

тер. СНТ Красная Нить.

 

03.10.2025 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы (частично).

 

03.10.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Покровская.

 