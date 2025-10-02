Кто останется без света 3 октября в Гатчинском районе

Многие жители, покидая дачи до весны, ошибочно полагают, что если электричество не используется, то передавать показания электросчётчика не нужно. Однако это не так. В соответствии с законодательством, расчет платы за электроэнергию в отсутствие актуальных показаний осуществляется по среднемесячному потреблению или по нормативу. В результате, если не передавать показания, за несколько месяцев может накопиться существенная сумма в квитанции.