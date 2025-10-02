Кто останется без света 3 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
03.10.2025 с 10:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово.
03.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
03.10.2025 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково, частично;
п. Елизаветино, частично;
д. Новая;
д. Вероланцы;
тер. ДНП Елизавета;
тер. СНТ Красная Нить.
03.10.2025 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы (частично).
03.10.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Покровская.
