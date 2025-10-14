Бойцам Росгвардии — награда Президента

За мужество и отвагу, проявленные на СВО, президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова Северо-Западный округ войск Росгвардии.

Более 1600 воинов-росгвардейцев Северо-Западного округа - участников СВО удостоены государственных наград. Но немало забот и у росгвардейцев, несущих службу в родном регионе: здесь проходит самая протяженная граница России со странами НАТО и предотвращение провокаций в сфере безопасности и общественного порядка имеют огромное значение.

От имени ленинградцев, поздравляю с наградой и благодарю за службу», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе специальной военной операции военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии участвовали в освобождении населённых пунктов, уничтожении боевой техники и живой силы противника, продолжают выполнять задачи по задержанию пособников ВСУ, выявлению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечению безопасности гуманитарных колонн, оказанию помощи раненым и пострадавшему населению, охране и обороне коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.