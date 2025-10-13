Первые 27 пошли служить
В Гатчине торжественно отправили первых новобранцев осенней призывной кампании. В этом году первая отправка стала рекордно массовой - 27 человек отправились на срочную службу.
С напутственным словом к призывникам обратились ветераны войн в Анголе и в Афганистане Ильяс Норов и Александр Давыдов, почетный гражданин Гатчины Юрий Назаров, заместитель главы Гатчинского округа Сергей Воскресенский и другие.
По традиции призывникам вручили памятные часы с гатчинской символикой - отсчёт года службы пошёл.
Как сказал начальник призыва Андрей Чичканов, служить юным гатчинцам предстоит в Ленинградской области и Петербурге. К участию в спецоперации срочники не привлекаются.
