Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.10.2025 с 09:30 до 18:30
Пудостьское ТУ:
д. Черново;
д. Сокколово.
14.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
14.10.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость.
14.10.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой;
п. Карташевская.
