Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.10.2025 с 09:30 до 18:30

Пудостьское ТУ:

д. Черново;

д. Сокколово.

 

14.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

 

14.10.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость.

 

14.10.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой;

п. Карташевская.