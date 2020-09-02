«Кванториум» приедет в отдаленные школы

На базе мобильного «Кванториума» будет реализовываться обучение детей по программам инженерной направленности, а также практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

Мобильный «Кванториум» будет работать в муниципальных районах Ленинградской области в течение 12 дней, трижды за учебный год.

Предполагается, что порядка тысячи учеников 5 – 11-х классов смогут пройти в нём обучение в течение учебного года, а принять участие в различных мероприятиях — более 3 тысяч школьников.

Мобильный технопарк создан в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, на базе стационарного «Кванториума» в г. Всеволожске. Транспортное средство представляет собой лабораторию «на колесах» (на базе автомобиля ГАЗель Next и двухосного прицепа), внутри которой обустроен многофункциональный комплекс Хайтек для проведения моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Ленинградской области запланировано создание сети стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум». Стационарные детские технопарки будут открыты в каждом городе с населением более 60 тыс. человек. До 2024 года в Ленинградской области будет открыто шесть стационарных и три мобильных детских технопарка.

В 2019 году в регионе кроме стационарного детского технопарка во Всеволожске открыт «Кванториум» в Кировске. Стационарные «Кванториумы» региона входят в пятерку лучших в Российской Федерации.

В 2021 году Ленинградская область получит федеральную субсидию для открытия стационарного «Кванториума» на базе Сосновоборского политехнического колледжа. В дальнейшем планируется открытие стационарных «Кванториумов» в Кингисеппе, Гатчине и Выборге.

Мобильные «Кванториумы» в 2022 году будут созданы на базе Сосновоборского и Кировского стационарных «Кванториумов».