«Кванториум» приедет в отдаленные школы

На базе мобильного «Кванториума»
будет реализовываться обучение детей по программам инженерной направленности, а
также практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений
дополнительного образования технической направленности.
Мобильный «Кванториум»
будет работать в муниципальных районах Ленинградской области в течение 12 дней,
трижды за учебный год.
Предполагается, что
порядка тысячи учеников 5 – 11-х классов смогут пройти в нём обучение в течение
учебного года, а принять участие в различных мероприятиях — более 3 тысяч школьников.
Мобильный технопарк
создан в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование» для детей, проживающих в сельской местности и малых
городах, на базе стационарного «Кванториума» в г. Всеволожске. Транспортное
средство представляет собой лабораторию «на колесах» (на базе автомобиля ГАЗель
Next и двухосного прицепа), внутри которой обустроен многофункциональный
комплекс Хайтек для проведения моделирования и конструирования, включающий в
себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры,
лазерный гравер, сборочную и паяльную зону.
В рамках реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в Ленинградской области запланировано создание сети стационарных
и мобильных детских технопарков «Кванториум». Стационарные детские технопарки
будут открыты в каждом городе с населением более 60 тыс. человек. До 2024 года
в Ленинградской области будет открыто шесть стационарных и три мобильных
детских технопарка.
В 2019 году в регионе
кроме стационарного детского технопарка во Всеволожске открыт «Кванториум» в
Кировске. Стационарные «Кванториумы» региона входят в пятерку лучших в
Российской Федерации.
В 2021 году Ленинградская
область получит федеральную субсидию для открытия стационарного «Кванториума»
на базе Сосновоборского политехнического колледжа. В дальнейшем планируется
открытие стационарных «Кванториумов» в Кингисеппе, Гатчине и Выборге.
Мобильные «Кванториумы» в
2022 году будут созданы на базе Сосновоборского и Кировского стационарных «Кванториумов».