Отключение холодной воды в Гатчине 4 сентября

Отключение холодной воды в Гатчине 4 сентября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводно-насосной станции «Невская», 4 сентября в Гатчине будет отключено холодное водоснабжение.

Рубрики : ЖКХ     02 Sep 2020

4 сентября с 00.00 до 04.00 будет отключено холодное водоснабжение в центральной части города от въезда до ул. Чкалова, Загвоздка, Промзона №1.

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