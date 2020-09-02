Отключение холодной воды в Гатчине 4 сентября

4
сентября с 00.00 до 04.00 будет отключено холодное
водоснабжение в центральной части города от въезда до ул. Чкалова, Загвоздка,
Промзона №1.
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МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводно-насосной станции «Невская», 4 сентября в Гатчине будет отключено холодное водоснабжение.
4
сентября с 00.00 до 04.00 будет отключено холодное
водоснабжение в центральной части города от въезда до ул. Чкалова, Загвоздка,
Промзона №1.
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