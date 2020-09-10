В детской поликлинике – новый вход

Ремонтные работы
проводились на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской
области. Для удобства пациентов, особенно маломобильных групп, на входе в
детскую поликлинику установлены раздвижные двери. Для их монтажа была возведена
пристройка с пандусом и наружным освещением.
В планах на 2021-й год –
ремонт всей поликлиники и прилегающей территории с увеличением количества
парковочных мест. В настоящее время администрацией Гатчинской КМБ проводится
работа по обоснованию проекта реконструкции здания с увеличением рабочей
площади.
Напомним, в прошлом году
в детской поликлинике на входе была установлена кнопка вызова регистратора для
маломобильных пациентов, которые передвигаются в инвалидных колясках, на 1-м
этаже поликлиники организован кабинет для приема таких пациентов. Адаптировали
поликлинику и для слабовидящих.