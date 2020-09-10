В детской поликлинике – новый вход

В детской поликлинике – новый вход

Завершен ремонт входного комплекса в детской поликлинике Гатчинской КМБ.

Рубрики : Здравоохранение     10 Sep 2020

Ремонтные работы проводились на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской области. Для удобства пациентов, особенно маломобильных групп, на входе в детскую поликлинику установлены раздвижные двери. Для их монтажа была возведена пристройка с пандусом и наружным освещением.

В планах на 2021-й год – ремонт всей поликлиники и прилегающей территории с увеличением количества парковочных мест. В настоящее время администрацией Гатчинской КМБ проводится работа по обоснованию проекта реконструкции здания с увеличением рабочей площади.

Напомним, в прошлом году в детской поликлинике на входе была установлена кнопка вызова регистратора для маломобильных пациентов, которые передвигаются в инвалидных колясках, на 1-м этаже поликлиники организован кабинет для приема таких пациентов. Адаптировали поликлинику и для слабовидящих.

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