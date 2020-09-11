«Прорыв года» - из Гатчинского района

Премия «Экспортер года – 2019» присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в ведении несырьевого неэнергетического экспорта. Награды – дипломы, памятные статуэтки и сертификаты на обучение английскому языку в деловой среде были вручены в пяти номинациях.

«Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса» стала компания «Бейкери продакшн» из Ломоносовского района. «Экспортером года в сфере услуг» признана компания из Всеволожского района «Великий тур». В сфере промышленности экспортером по итогам 2019 года стало предприятие «Вершина» из Всеволожского района.

«Прорывом года» стало предприятие «Завод высотных конструкций» из Гатчинского района, «Тосненский комбикормовый завод» победил в номинации «Экспортер в сфере высоких технологий».

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов поздравил победителей, а также в ходе заседания Клуба ответил на актуальные вопросы представителей областного бизнеса, рассказал о мерах государственной поддержки и возможностях Центра поддержки экспорта Ленинградской области, которыми могут воспользоваться экспортоориентированные компании. Во втором заседании Клуба экспортеров Ленинградской области, который прошел в офлайн формате, приняли участие порядка 30 представителей бизнеса региона. Участники впервые встретились очно, познакомились и поделились своим опытом внешнеэкономической деятельности.