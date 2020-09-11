«Прорыв года» - из Гатчинского района

Премия «Экспортер года –
2019» присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим
наибольших успехов в ведении несырьевого неэнергетического экспорта. Награды –
дипломы, памятные статуэтки и сертификаты на обучение английскому языку в
деловой среде были вручены в пяти номинациях.
«Экспортером года в сфере
агропромышленного комплекса» стала компания «Бейкери продакшн» из Ломоносовского
района. «Экспортером года в сфере услуг» признана компания из Всеволожского
района «Великий тур». В сфере промышленности экспортером по итогам 2019 года
стало предприятие «Вершина» из Всеволожского района.
«Прорывом года» стало
предприятие «Завод высотных конструкций» из Гатчинского района, «Тосненский
комбикормовый завод» победил в номинации «Экспортер в сфере высоких технологий».
Заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов поздравил победителей, а
также в ходе заседания Клуба ответил на актуальные вопросы представителей
областного бизнеса, рассказал о мерах государственной поддержки и возможностях
Центра поддержки экспорта Ленинградской области, которыми могут воспользоваться
экспортоориентированные компании. Во втором заседании Клуба экспортеров
Ленинградской области, который прошел в офлайн формате, приняли участие порядка
30 представителей бизнеса региона. Участники впервые встретились очно,
познакомились и поделились своим опытом внешнеэкономической деятельности.