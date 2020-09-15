Фестиваль «Литература и кино» - детям» ждёт юные таланты!

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, работы на конкурсы фестиваля «Литература и кино» - детям» принимаются до 10 октября.

Чтобы принять участие в конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII фестиваля «Литература и кино» - детям», необходимо предоставить организаторам свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет. Возрастные группы: от 5 до 11 лет и с 12 до 18 лет.

Конкурсные работы предоставляются только в электронном виде. Объем - от 1 до 10 страниц, размер шрифта - 14. Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются в анкете участника конкурса. Неоформленные работы на конкурс не принимаются. Итоги литературного конкурса оглашаются на закрытии VII кинофестиваля «Литература и кино» - детям», которое состоится 18 ноября 2020 года.

До 10 октября 2020 года можно подать заявку и на конкурс юных кинематографистов «Дебют». Принимаются работы от ребят в возрасте от 5 до 18 лет в разных жанрах. Они будут показаны на большом экране. Победителей киноконкурса определит профессиональное жюри. Победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля «Литература и кино» - детям» 18 ноября 2020 года.

Материалы необходимо предоставить до 10 октября 2020 года по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, либо по электронной почте: likfest@mail.ru. Справки по телефону: 8(81371) 9-88-82.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте www.likfest.ru.