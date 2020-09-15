Фестиваль «Литература и кино» - детям» ждёт юные таланты!

Как
сообщает пресс-служба кинофестиваля, работы на конкурсы фестиваля «Литература и
кино» - детям» принимаются до 10 октября.
Чтобы
принять участие в конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII
фестиваля «Литература и кино» - детям», необходимо предоставить организаторам
свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». В конкурсе могут
принять участие дети от 5 до 18 лет. Возрастные группы: от 5 до 11 лет и с 12
до 18 лет.
Конкурсные
работы предоставляются только в электронном виде. Объем - от 1 до 10 страниц,
размер шрифта - 14. Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые
указываются в анкете участника конкурса. Неоформленные работы на конкурс не
принимаются. Итоги литературного конкурса оглашаются на закрытии VII
кинофестиваля «Литература и кино» - детям», которое состоится 18 ноября 2020
года.
До
10 октября 2020 года можно подать заявку и на конкурс юных кинематографистов
«Дебют». Принимаются работы от ребят в возрасте от 5 до 18 лет в разных
жанрах. Они будут показаны на большом экране. Победителей киноконкурса
определит профессиональное жюри. Победители будут объявлены на торжественной
церемонии закрытия фестиваля «Литература и кино» - детям» 18 ноября 2020 года.
Материалы
необходимо предоставить до 10 октября 2020 года по адресу: 188300,
Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, либо по электронной
почте: likfest@mail.ru. Справки по телефону: 8(81371) 9-88-82.
Подробнее
об условиях конкурса можно узнать на сайте www.likfest.ru.