Отключение электроэнергии 16 сентября

Отключение электроэнергии 16 сентября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района 16 сентября.

Рубрики : ЖКХ     15 Sep 2020

Таицкое ГП

16.09.20 с 10.00 до 18.00

Тайцы частично

 

 

17.09.20с 10:00 до 18:00.

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево, Заречная, Малая, Зеленая, Березовая, Широкая

 

16.09.20 в период с 10:00 до 18:00 на 4 часа

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево, Заречная, Малая, Зеленая, Березовая, Широкая

 

16.09.20 с 09.00 до 18.00

д. Корпикюля ул. Центральная

 

16.09.2020 с 21:00 до 17.09.20 24:00 дважды на 30 минут на время оперативных переключений

Часть д. Корпикюля, д. Антелево, часть д. Пудомяги, Вяхтелево,

часть д. Кобралово.

 

15-09-2020 с21:00 до 16.09.20 24:00 дважды на 30 минут на время оперативных переключений

Часть д. Корпикюля, д. Антелево, часть д. Пудомяги, Вяхтелево, часть д. Кобралово.

 

16.09.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

СНТ «Новые Черницы»

 

 

 

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