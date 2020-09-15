Отключение электроэнергии 16 сентября

Таицкое ГП
16.09.20 с 10.00 до 18.00
Тайцы частично
17.09.20с 10:00 до 18:00.
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево, Заречная,
Малая, Зеленая, Березовая, Широкая
16.09.20 в период с 10:00
до 18:00 на 4 часа
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево, Заречная,
Малая, Зеленая, Березовая, Широкая
16.09.20 с 09.00 до 18.00
д. Корпикюля ул. Центральная
16.09.2020 с 21:00 до 17.09.20 24:00 дважды на 30 минут на
время оперативных переключений
Часть д. Корпикюля, д. Антелево, часть д. Пудомяги,
Вяхтелево,
часть д. Кобралово.
15-09-2020 с21:00 до 16.09.20 24:00 дважды на 30 минут на
время оперативных переключений
Часть д. Корпикюля, д.
Антелево, часть д. Пудомяги, Вяхтелево, часть д. Кобралово.
16.09.20 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
СНТ «Новые Черницы»