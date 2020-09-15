В Гатчинском районе стартовал конкурс «Губернаторский кадровый резерв»

Конкурс призван найти перспективных
руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих
компетенций, формирования кадрового резерва для замещения должностей
руководителей органов государственной власти Ленинградской области и органов
местного самоуправления Ленинградской области.
Конкурс проводится по семи направлениям
(номинациям):
- Ленинградские люди;
- Ленинградское жилье;
- Ленинградские дороги;
- Ленинградские кадры;
-Ленинградская природа;
- Ленинградская память;
- Ленинградская земля.
Конкурсные работы представляются в отдел
кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района, по адресу:
Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 каб. 32, по будням с
9-30 до 13-00 в срок до 1 октября 2020 года (включительно) секретарю конкурсной
комиссии.
Подведение итогов районного конкурса – 10
октября.
Список победителей конкурса (занявших
первое место) в каждом направлении (номинации) направляется в комитет по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области для участия в региональном этапе формирования
Губернаторского кадрового резерва.
Участники конкурса, занявшие второе и
третье места в каждом направлении (номинации) конкурса, включаются в
муниципальный резерв управленческих кадров в установленном порядке.
С положением о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Гатчинского района radm.gtn.ru в разделе
Документы. http://radm.gtn.ru/documents/resolution/?id=3272