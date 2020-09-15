В Гатчинском районе стартовал конкурс «Губернаторский кадровый резерв»

Конкурс призван найти перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва для замещения должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области.

Конкурс проводится по семи направлениям (номинациям):

- Ленинградские люди;

- Ленинградское жилье;

- Ленинградские дороги;

- Ленинградские кадры;

-Ленинградская природа;

- Ленинградская память;

- Ленинградская земля.

Конкурсные работы представляются в отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 каб. 32, по будням с 9-30 до 13-00 в срок до 1 октября 2020 года (включительно) секретарю конкурсной комиссии.

Подведение итогов районного конкурса – 10 октября.

Список победителей конкурса (занявших первое место) в каждом направлении (номинации) направляется в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области для участия в региональном этапе формирования Губернаторского кадрового резерва.

Участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждом направлении (номинации) конкурса, включаются в муниципальный резерв управленческих кадров в установленном порядке.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Гатчинского района radm.gtn.ru в разделе Документы. http://radm.gtn.ru/documents/resolution/?id=3272