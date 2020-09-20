В Гатчине отключат воду и отопление 21 сентября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением
утечки на водопроводе, 21 сентября будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине
в микрорайоне Загвоздка.
21.09.20 с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение
по адресам:
г. Гатчина, мкр-н Загвоздка: ул. Ополченцев-Балтийцев, Кольцова,
Пограничная.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают,
что в связи с проведением ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение
и центральное отопление в Гатчине.
22.09.20;
23.09.20 с 09.00 и до окончания работ
по
адресам:
граница
улиц Чехова - Чкалова; пр. 25 Октября, Достоевского, ЖЭУ №8, ЖЭУ №3, детский сад,
2 школы, поликлиника.