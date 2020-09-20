В Гатчине отключат воду и отопление 21 сентября

В Гатчине отключат воду и отопление 21 сентября

Ресурсоснабжающие организации г. Гатчины уведомляют об отключении водоснабжения и отопления в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     20 Sep 2020

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе, 21 сентября будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине в микрорайоне Загвоздка.

21.09.20 с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, мкр-н Загвоздка: ул. Ополченцев-Балтийцев, Кольцова, Пограничная.

 

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в Гатчине.

22.09.20; 23.09.20 с 09.00 и до окончания работ

по адресам:

граница улиц Чехова - Чкалова; пр. 25 Октября, Достоевского, ЖЭУ №8, ЖЭУ №3, детский сад, 2 школы, поликлиника.

 

 

 

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