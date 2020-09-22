Горят дома, бани и автомобили

17 сентября в посёлке Дружная Горка сгорел нежилой дом. В результате пожара пострадал мужчина 1961 года рождения, который с ожогами нижних конечностей доставлен в Гатчинскую больницу. Мужчина проживал в доме самовольно. Причина пожара устанавливается.

18 сентября на территории КАС «Мариенбург» горел мусор. От перехода огня пострадали два автомобиля: у автомобиля ВАЗ-21010 обгорела крышка багажника, заднее стекло, задние правые: дверь, крыло, фара и колесо, у а/м «Опель Монтерей» - задние стоп-сигналы.

21 сентября в СНТ «Скороход-3» массива «Тайцы» в бане выгорело помещение парилки и предбанника. Проводится проверка. В тот же день в садоводстве «Кобрино» в дачном доме выгорела кровля. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

22 сентября в СНТ «Глобус» массива «Красницы» сгорел дачный дом и вагон-бытовка. В результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина госпитализирован с термическими ожогами в Гатчинскую больницу.

ОНДиПР Гатчинского района