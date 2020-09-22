Горят дома, бани и автомобили

17 сентября в посёлке Дружная Горка сгорел нежилой
дом. В
результате пожара пострадал мужчина 1961 года рождения, который с ожогами
нижних конечностей доставлен в Гатчинскую больницу. Мужчина проживал в доме
самовольно. Причина пожара устанавливается.
18 сентября на территории КАС «Мариенбург» горел
мусор. От перехода огня пострадали два автомобиля: у автомобиля ВАЗ-21010
обгорела крышка багажника, заднее стекло, задние правые: дверь, крыло, фара и
колесо, у а/м «Опель Монтерей» - задние стоп-сигналы.
21 сентября в СНТ «Скороход-3» массива «Тайцы» в бане
выгорело помещение парилки и предбанника. Проводится проверка. В тот же день в
садоводстве «Кобрино» в дачном доме выгорела кровля. Причиной пожара стала
неисправность дымохода печи.
22 сентября в СНТ
«Глобус» массива «Красницы» сгорел дачный дом и вагон-бытовка. В результате
пожара пострадал хозяин дома. Мужчина госпитализирован
с термическими ожогами в Гатчинскую больницу.
ОНДиПР Гатчинского района