Октябрь встретят без света

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах 1 октября будет прекращена
подача электроэнергии:
- с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы д. 32-90,
д. Большие Колпаны ул. Садовая,
ул. Казначеева
- с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
СНТ «Лесное» (Корпиково)
- с 10:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Заозерье
д. Симанково
- с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
- с 09:00 до 18:00
Коммунарское ГП:
мкр-н «Антропшино» ул.
Антропшинская