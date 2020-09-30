Октябрь встретят без света

Октябрь встретят без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных ремонтных работах 1 октября в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     30 Sep 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 1 октября будет прекращена подача электроэнергии:

- с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы д. 32-90,

д. Большие Колпаны ул. Садовая, ул. Казначеева


- с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

СНТ «Лесное» (Корпиково)

 

- с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Заозерье

д. Симанково

 

- с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

                 

- с 09:00 до 18:00

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино» ул. Антропшинская

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+