Регион увеличил количество ковидных стационаров

Регион увеличил количество ковидных стационаров

С сегодняшнего дня прием пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями возобновили Сиверская и Бокситогорская больницы.

Рубрики : COVID-19     05 Oct 2020

Таким образом, количество коек увеличено с 866 до 1026. Прием пациентов с подозрением на ковид также ведется в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах.

На 4 октября в медицинских организациях региона находятся 649 пациентов, из них 463 с внебольничной пневмонией и 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Роспотребнадзора Ленинградской области, общее количество зарегистрированных случаев COVID-2019 в регионе с апреля составляет 8483, при этом выздоровели 5236 человек.

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