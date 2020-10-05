Регион увеличил количество ковидных стационаров

Таким образом, количество коек увеличено с 866 до 1026. Прием пациентов с подозрением на ковид также ведется в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах.

На 4 октября в медицинских организациях региона находятся 649 пациентов, из них 463 с внебольничной пневмонией и 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Роспотребнадзора Ленинградской области, общее количество зарегистрированных случаев COVID-2019 в регионе с апреля составляет 8483, при этом выздоровели 5236 человек.