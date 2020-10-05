Регион увеличил количество ковидных стационаров

Таким образом, количество
коек увеличено с 866 до 1026. Прием пациентов с подозрением на ковид также
ведется в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской,
Кировской, Приозерской и Волховской больницах.
На 4 октября в
медицинских организациях региона находятся 649 пациентов, из них 463 с
внебольничной пневмонией и 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.
По данным
Роспотребнадзора Ленинградской области, общее количество зарегистрированных
случаев COVID-2019 в регионе с апреля составляет 8483, при этом выздоровели
5236 человек.