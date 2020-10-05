Уникальные автонаклейки «Люблю Ленобласть» в любой уголок области доставит Почта России

Для того, чтобы заказать лимитированную наклейку, нужно на официальном сайте лося Лосилия выбрать понравившийся вариант: https://losiliy.ru/avtonakleiki
Всего выпущено 27 видов
стикеров, из них 25 посвящены городам Ленинградской области. На стикере
изображен анимационный символ 47 региона лось Лосилий, основная
достопримечательность города, входящего в состав области, и его название. Кроме
того, выпущена специальная наклейка, посвященная соорганизатору акции – Почте
России.
При оформлении доставки
важно правильно указать данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою
электронную почту и номер телефона. Стоимость стикера символическая и
составляет 1 рубль.
Напомним, что тираж
уникальных стикеров «Люблю Ленобласть» ограничен. Акция организована
туристическим символом области лосем Лосилием и компанией «Почта России».