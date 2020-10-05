Уникальные автонаклейки «Люблю Ленобласть» в любой уголок области доставит Почта России

Уникальные автонаклейки «Люблю Ленобласть» в любой уголок области доставит Почта России

Лимитированную серию автомобильных наклеек с изображением любимого символа жителей региона - лосем Лосилием - может приобрести любой желающий. Уникальные автонаклейки посвящены городам и районам Ленинградской области. Почта России доставит их бесплатно в любой уголок области.

Рубрики : Общество     05 Oct 2020

Для того, чтобы заказать лимитированную наклейку, нужно на официальном сайте лося Лосилия выбрать понравившийся вариант: https://losiliy.ru/avtonakleiki

Всего выпущено 27 видов стикеров, из них 25 посвящены городам Ленинградской области. На стикере изображен анимационный символ 47 региона лось Лосилий, основная достопримечательность города, входящего в состав области, и его название. Кроме того, выпущена специальная наклейка, посвященная соорганизатору акции – Почте России.

При оформлении доставки важно правильно указать данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою электронную почту и номер телефона. Стоимость стикера символическая и составляет 1 рубль.

Напомним, что тираж уникальных стикеров «Люблю Ленобласть» ограничен. Акция организована туристическим символом области лосем Лосилием и компанией «Почта России».

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