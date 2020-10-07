Превышение скорости бьет по карману и пополняет бюджет

Сотрудниками
подведомственного дорожному комитету «Центра безопасности дорожного движения
Ленинградской области» было обработано около двух миллионов фотоматериалов по
административным правонарушениям.
Ленинградская область
ежегодно увеличивает количество стационарных комплексов автоматической фиксации
ПДД: статус одного из ведущих транзитных регионов России предполагает особую
ответственность за безопасность на дорогах. В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» за два года поставлено 40 комплексов, а
всего круглосуточную цифровую вахту несут 211 электронных «глаз».
Как показывает практика,
наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения
автомобилистов к соблюдению скоростного режима.
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год
запланирована установка еще 20 автоматических комплексов на региональных
дорогах Ленинградской области.