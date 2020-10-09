Сертификаты гатчинцам за Кембриджские экзамены

Кембриджские экзамены не входят в школьную программу, а являются добровольными. Они нужны для подтверждения знания английского языка на определенном уровне. Наличие сертификата у выпускника школы может способствовать его поступлению в высшее учебное заведение или дать определенные бонусы во время учебы.

Об этом рассказала руководитель Ресурсного центра по подготовке учащихся к Кембриджским экзаменам, старший методист Комитета образования Гатчинского района и учитель английского языка Гатчинской школы № 9 Снежана Пачко, чьи ученики уже несколько лет успешно сдают экзамены и получают сертификаты Кембриджского университета.

Гостей мероприятия приветствовала руководитель методического объединения Гатчинского района Виктория Гурская, которая поздравила ребят с успешной сдачей экзаменов и поблагодарила учителей, отлично подготовивших школьников.

- Благодарю Снежану Федоровну, которой занимается организацией этих экзаменов в Гатчинском районе, - сказала Виктория Гурская.

Снежана Пачко, в свою очередь, поблагодарила родителей школьников, которые поддержали эту идею.

- Экзамен платный, и отрадно, что родители умеют расставлять приоритеты, поддерживают желание детей развиваться и понимают, что сертификат Кембриджского университета поможет их детям достичь больших успехов в жизни, - сказала она.

Также своих учеников к экзаменам в этом году подготовили учителя английского языка Анна Терехина (Пудостьская школа), Лилия Ортынская (Сиверская школа № 3), Екатерина Дергунова (Гатчинская начальная школа № 5), Светлана Шевченко (Первая академическая гимназия города Гатчины).

Церемонию вручения сертификатов провела руководитель направления Кембридж международного центра Language Testing Profi (LTЕ-Pro) Ксения Хитрикова, которая уже много лет сотрудничает с методическим объединением учителей английского языка Гатчинского района. Она передала благодарственные письма преподавателям от экзаменационного центра и Кембриджского департамента.

Свои заслуженные сертификаты в этом день получили Яна Сотемская, Лилия Окунь, Ольга Разина, Яна-Антонина Кузьмина, Ульяна Козырева, Александра Тряпицына, Афина Симеонидис (Гатчинская школа № 9), Елисей Акашев, Николай Мошкин, Марина Цветкова, Елена Шиленок, Николай Никоноров (Пудостьская школа), Юлия Артюхова (Гатчинский лицей № 3), Анастасия Александрова (Первая академическая гимназия), Алина Варнавская, Ксения Воронова, Владислава Грищенко (Сиверская школа № 3), Елена Уфимцева, Евгения Румянцева (Гатчинская гимназии им К.Д. Ушинского), Ярослава Еремина (Сиверская гимназия), Елизавета Колчина-Гарина, Елизавета Тюрикова (Гатчинская начальная школа № 5).



