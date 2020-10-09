Сертификаты гатчинцам за Кембриджские экзамены

Кембриджские экзамены не
входят в школьную программу, а являются добровольными. Они нужны для
подтверждения знания английского языка на определенном уровне. Наличие
сертификата у выпускника школы может способствовать его поступлению в высшее
учебное заведение или дать определенные бонусы во время учебы.
Об этом рассказала
руководитель Ресурсного центра по подготовке учащихся к Кембриджским экзаменам,
старший методист Комитета образования Гатчинского района и учитель английского
языка Гатчинской школы № 9 Снежана Пачко, чьи ученики уже несколько лет успешно
сдают экзамены и получают сертификаты Кембриджского университета.
Гостей мероприятия
приветствовала руководитель методического объединения Гатчинского района
Виктория Гурская, которая поздравила ребят с успешной сдачей экзаменов и
поблагодарила учителей, отлично подготовивших школьников.
- Благодарю Снежану
Федоровну, которой занимается организацией этих экзаменов в Гатчинском районе,
- сказала Виктория Гурская.
Снежана Пачко, в свою
очередь, поблагодарила родителей школьников, которые поддержали эту идею.
- Экзамен платный, и
отрадно, что родители умеют расставлять приоритеты, поддерживают желание детей
развиваться и понимают, что сертификат Кембриджского университета поможет их
детям достичь больших успехов в жизни, - сказала она.
Также своих учеников к
экзаменам в этом году подготовили учителя английского языка Анна Терехина
(Пудостьская школа), Лилия Ортынская (Сиверская школа № 3), Екатерина Дергунова
(Гатчинская начальная школа № 5), Светлана Шевченко (Первая академическая
гимназия города Гатчины).
Церемонию вручения
сертификатов провела руководитель направления Кембридж международного центра
Language Testing Profi (LTЕ-Pro) Ксения Хитрикова, которая уже много лет
сотрудничает с методическим объединением учителей английского языка Гатчинского
района. Она передала благодарственные письма преподавателям от экзаменационного
центра и Кембриджского департамента.
Свои заслуженные
сертификаты в этом день получили Яна Сотемская, Лилия Окунь, Ольга Разина,
Яна-Антонина Кузьмина, Ульяна Козырева, Александра Тряпицына, Афина Симеонидис
(Гатчинская школа № 9), Елисей Акашев, Николай Мошкин, Марина Цветкова, Елена
Шиленок, Николай Никоноров (Пудостьская школа), Юлия Артюхова (Гатчинский лицей
№ 3), Анастасия Александрова (Первая академическая гимназия), Алина Варнавская,
Ксения Воронова, Владислава Грищенко (Сиверская школа № 3), Елена Уфимцева,
Евгения Румянцева (Гатчинская гимназии им К.Д. Ушинского), Ярослава Еремина
(Сиверская гимназия), Елизавета Колчина-Гарина, Елизавета Тюрикова (Гатчинская
начальная школа № 5).