В Гатчинском районе - 699 активных COVID-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Романовка (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Пустошка (+1)

- д. Большое Верево (+1)

В целом по Гатчинскому району на 8 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2190 человек, 1459 из их числа – 66,6 % - выздоровели, зарегистрировано 32 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 699 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 9 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у 8932 человек, 5331 человек поправился, 100 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 59,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 859 человек (выздоровели 602),

- г. Коммунар – 150 человек (выздоровели 91),

- п. Вырица – 124 человека (выздоровели 92),

- п. Сиверский – 119 человек (выздоровели 91),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 67 человек (выздоровели 38),

- п. Новый Свет – 64 человека (выздоровели 48),

- с. Никольское – 42 человек (выздоровели 12),

- д. Малое Верево, п. Дружная Горка – по 38 человек,

- д. Большие Колпаны – 36 человек (выздоровели 18),

- п. Пудость – 35 человек (выздоровели 20),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- п. Семрино – 18 человек (выздоровели 8),

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз – по 17 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Шпаньково, д. Мины – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, с. Рождествено, д. Пустошка – по 8 человек,

- п. Кобралово – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя, д. Покровка, д. Корпиково – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, д. Котельниково, п. Кобринское - по 1 человеку.