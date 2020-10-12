Новые случаи заболевания в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+12)

- п. Сиверский (+2)

- п. Вырица (+1)

- д. Даймище (+1)

- д. Котельниково (+1)

- д. Борницкий Лес (+1)

- д. Вопша (+1)

В целом по Гатчинскому району на 12 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2230 человек, 1470 из их числа – 65,9 % - выздоровели, зарегистрировано 32 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 728 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 12 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 9244 человек, 5389 человек поправились, 100 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 58,3 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 884 человека (выздоровели 605),

- г. Коммунар – 150 человек (выздоровели 92),

- п. Вырица – 127 человек (выздоровели 93),

- п. Сиверский – 123 человека (выздоровел 91),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 67 человек (выздоровели 40),

- п. Новый Свет – 64 человека (выздоровели 49),

- с. Никольское – 42 человек (выздоровели 12),

- д. Малое Верево – 39 человек (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- д. Большие Колпаны – 36 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 35 человек (выздоровели 20),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- п. Семрино – 18 человек (выздоровели 9),

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз – по 17 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Шпаньково, д. Мины, с. Рождествено – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка – по 8 человек,

- п. Кобралово – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Даймище – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, Вайя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка, д. Корпиково, п. Борницкий Лес – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Вопша - по 1 человеку.