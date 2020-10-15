На улице Хохлова в Гатчине строят остановку

Газета «Гатчинская правда» не раз поднимала вопрос о важности обустройства здесь автобусной остановки, так как до сих пор жителей высаживали просто на проезжей части.

Депутатам городского совета Елене Суралёвой и Андрею Крылову при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной удалось добиться выделения из бюджета города средств на обустройство заездного кармана, а также на ремонт пешеходной дорожки по ул. Хохлова - вдоль дома № 2 и до ее пересечения с улицей Коли Подрядчикова.

Как нам сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Гатчинского района, выполнение работ в рамках муниципального контракта взяла на себя компания ООО «Стройрем групп».

Также в рамках заключенного с этой компанией контракта будет обустроен заездной карман для организации автобусной остановки по улице Радищева между д. 26 и д. 30а (недалеко от перекрестка с ул. Чехова у платформы Татьянино) и выполнен ремонт пешеходной дорожки по улице Рощинской вдоль домов № 19 и 21.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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