На улице Хохлова в Гатчине строят остановку

Газета
«Гатчинская правда» не раз поднимала вопрос о важности обустройства здесь автобусной
остановки, так как до сих пор жителей высаживали просто на проезжей части.
Депутатам
городского совета Елене Суралёвой и Андрею Крылову при поддержке депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной удалось
добиться выделения из бюджета города средств на обустройство заездного кармана,
а также на ремонт пешеходной дорожки по ул. Хохлова - вдоль дома № 2 и до ее
пересечения с улицей Коли Подрядчикова.
Как
нам сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Гатчинского района, выполнение работ в рамках муниципального контракта взяла на
себя компания ООО «Стройрем групп».
Также
в рамках заключенного с этой компанией контракта будет обустроен заездной
карман для организации автобусной остановки по улице Радищева между д. 26 и д.
30а (недалеко от перекрестка с ул. Чехова у платформы Татьянино) и выполнен
ремонт пешеходной дорожки по улице Рощинской вдоль домов № 19 и 21.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
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