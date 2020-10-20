В девяти населенных пунктах гатчинского района - 16 новых COVID-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 16 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+4)

- п. Тайцы (+1)

- с. Никольское (+3)

- д. Меньково (+1)

- п. Вырица (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Монделево (+1)

- д. Тихвинка (+1)

- п. Пудость (+3)

В целом по Гатчинскому району на 20 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2358 человек, 1506 из их числа – 63,9 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 818 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 20 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 10 054 человек, 5582 человека поправились, 107 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 55,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 938 человека (выздоровели 612),

- г. Коммунар – 156 человек (выздоровели 95),

- п. Вырица – 129 человек (выздоровели 94),

- п. Сиверский – 128 человек (выздоровели 93),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 69 человек (выздоровел 41),

- п. Новый Свет – 68 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 53 человека (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 47 человек (выздоровели 19),

- д. Малое Верево – 42 человека (выздоровели 16),

- п. Пудость – 41 человек (выздоровел 21),

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 27 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 20 человек (выздоровели 10),

- п. Семрино – 19 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Терволово – 17 человек (выздоровели 15),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Мины, с. Рождествено – по 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Кобралово, д. Монделево – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Покровская, д. Пустошка – по 8 человек,

- д. Старосиверская, д. Меньково – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайя – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка - по 1 человеку.