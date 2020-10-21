ГИЭФПТ — региональный лидер по количеству заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

Наиболее
востребованными соревновательными направлениями у молодых людей являются
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом» и «Экономика».
«Сравнивая
статистику по всем четырем сезонам, мы отмечаем ежегодный рост интереса
молодежи к олимпиаде «Я — профессионал». В этот раз молодые люди со всей страны
подали более 110 тысяч заявок на участие в проекте за первые десять дней, —
сказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара. — Студентам,
которые хотят принять участие в проекте, я бы посоветовала не откладывать
регистрацию на последний день. Конечно, заявки можно подавать вплоть до 24
ноября, но ребята, которые уже зарегистрировались, постепенно получают доступ к
демонстрационным вариантам заданий. Так что времени на подготовку к состязаниям
у них будет несколько больше».
Регистрация
на четвертый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» открыта
на официальном сайте проекта с 8 октября по 24 ноября. В 2020–2021 учебном году
олимпиада проводится по 72 направлениям. Каждый студент может принять участие в
одном или нескольких из них. Направления охватывают различные сферы — от
филологии до авиастроения.
Отборочный
онлайн-этап олимпиады стартует 27 ноября. Все задания участники будут выполнять
дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на
заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года.
Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» станут известны
в мае 2021 года.
В
зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и
медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в
магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат
возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых,
серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус —
денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Олимпиада
«Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты
для каждого» национального проекта «Образование».
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.
Арина
Куприянова