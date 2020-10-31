«Активный горожанин»: на повестке дня – мусор и освещение

Так, жительница Солнечного переулка попросила убрать строительный мусор, оставшийся после ремонта козырька над подъездом. Сотрудники МУП ЖКХ города Гатчины оперативно выполнили просьбу и представили фотоотчет о проделанной работе.

Еще одно обращение к управляющей компании оставил житель улицы Володарского, 23. По его словам, уборщица только отчитывается о проделанной работе, но в подъезде так никто и не наводит чистоту. В МУП ЖКХ города Гатчины обещали разобраться в сложившейся ситуации.

А вот житель улицы Красной был вынужден обратиться на информационный портал «Активный горожанин» повторно. Автор письма уже рассказывал о неработающих фонарях между улицей Соборной и Госпитальным переулком. Через несколько недель его сообщение было закрыто с пометкой о том, что освещение было восстановлено 26 октября. Не удовлетворившись работой, выполненной МУП «Городские электросети», автор письма свое повторное обращение подкрепил фотографией «восстановленного освещения». Как видно на фото, работы не были выполнены.

«Прошу вас обязать подрядчика выполнить необходимые работы реально, а не на бумаге, и вернуть свет в историческую часть города. Закрывать обращения необходимо после контроля и приемки выполненных работ. Вопрос освещения становится еще острее, ведь темнеет очень рано», - заканчивает он свое письмо. Вопрос вновь передали на исполнение в МУП «Городские электросети».

Уважаемые жители Гатчины информационный портал «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru ждет ваших обращений!

Ирина ХРУСТАЛЁВА