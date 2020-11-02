Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     02 Nov 2020

03.11.20 с 10.00 до 17.00

Кобринское СП:

п. Карташевская.

 

03.11.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино,

д. Старое Поддубье.

                            

03.11.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Березнево,

д. Вероланцы,

п. Елизаветино, ул. Парковая.

                  

03.11.20 с 10.00 до 18.00

Сусанинское СП:

сад-во «Березовая роща».

 

03.11.20 с 10.00 до 13.00

Сяськелевское СП:

д. Фьюнатово.

 

03.11.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская,

кп «Павловская слобода»,

кп «Павловский посад».

05.11.20 с 09:00 до 18:00

д. Вярлево, часть,

п. Лукаши, часть,

п. Морская Слобода,

д. Бор,

д. Корпикюля,

с-во «Комсомолец».

кп «Павловская слобода».

 

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