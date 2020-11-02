Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

03.11.20 с 10.00 до 17.00
Кобринское СП:
п. Карташевская.
03.11.20
с 09:00 до 18:00
Рождественское
СП:
д. Чикино,
д. Старое Поддубье.
03.11.20
с 10:00 до 17:00
Елизаветинское
СП:
д. Березнево,
д. Вероланцы,
п. Елизаветино, ул. Парковая.
03.11.20 с 10.00 до 18.00
Сусанинское СП:
сад-во «Березовая роща».
03.11.20 с 10.00 до 13.00
Сяськелевское СП:
д. Фьюнатово.
03.11.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Покровская,
кп «Павловская слобода»,
кп «Павловский посад».
05.11.20 с 09:00 до 18:00
д. Вярлево, часть,
п. Лукаши, часть,
п. Морская Слобода,
д. Бор,
д. Корпикюля,
с-во «Комсомолец».
кп «Павловская слобода».