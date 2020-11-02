Капремонт – 2020: разная степень готовности

- Александр Алексеевич, сколько домов были включены в план капитального ремонта в этом году?

- В 2020 году выполняется Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденный постановлением правительства Ленинградской области, и, соответственно, Краткосрочный муниципальный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» в 2020, 2021 и 2022 годах.

В 2020 году, в соответствии с Краткосрочном планом, запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (строительно-монтажные работы) в 53-х многоквартирных домах и проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта крыши в одном доме по адресу: ул. Коли Подрядчикова, д.11. То есть всего в 54-х многоквартирных домах на общую сумму более 125 млн рублей.

- Где работы уже завершены и сданы рабочей комиссии в срок?

- Учитывая, что в некоторых домах капитальный ремонт предусмотрен по нескольким видам работ - разные инженерные сети, то по каждому виду может быть разная степень готовности. Например, по многоквартирным домам, расположенным по адресам: пр. 25 Октября, д.19 и пр. 25 Октября, д.22, работы по состоянию на 14 октября выполнены на 100 % по ремонту сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а к капитальному ремонту сетей электроснабжения подрядная организация не приступала.

- Где работы уже завершаются и в ближайшее время состоится приемка?

- Приемка и сдача выполненных видов работ осуществляется с июня 2020 года. Нарушены сроки выполнения капитального ремонта сетей электроснабжения.

- Какие подрядчики и по каким адресам нарушают сроки сдачи работ по договору? Каков процент выполнения работ на сегодня?

- На территории Гатчины в 2020 году выполняют капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов пять подрядных организаций. Нарушение сроков по выполнению договорных обязательств допускаются следующими организациями:

- ООО «НордИнвест» - ремонт сетей теплоснабжения по адресам: Красноармейский пр., д.26; ул. Лейтенанта Шмидта, д.3;

- ООО «Холдинг Евро Дом» - ремонт сетей электроснабжения;

- ООО «ОблСервис» - ремонт сетей электроснабжения по адресам: ул. Рысева, д.51, 53. 55. 57; ул. Соборная, д.21; ул. Хохлова, д.3а, 5 и 7.

- По каким адресам работы не начаты, но их планируют выполнить в этом году?

- По десяти адресам, по состоянию на 14 октября, подрядные организации не приступили к выполнению капитального ремонта сетей электроснабжения. Срок сдачи работ по договору 23 октября. Подрядчики уверяют, что работы в этом году будут выполнены.

- В доме №26 по Красноармейскому проспекту с 20 апреля продолжается замена системы отопления. Жители бьют тревогу, ведь уже начался отопительный сезон.

- По состоянию на 14 октября, в этом многоквартирном доме капитальный ремонт сетей теплоснабжения выполнен на 75%. Рабочая комиссия по приемке работ была назначена на 16 октября.

- Кто контролирует выполнение работ?

- Контроль осуществляется специалистами управляющих организаций, комитета ЖКХ администрации Гатчинского района с привлечением представителей НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленобласти» и комитета ЖКХ Ленобласти. Составляются акты, протоколы о нарушениях сроков и качестве работ.

- По каким адресам и по каким причинам принято решение перенести ремонт на поздний срок?

- В Гатчине перенос сроков капитального ремонта на более поздний период принят по инициативе НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» решением общего собрания собственников помещений МКД по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д.24; ул. Заводская, д.1в; Товарная Балтийская, д.1; ул. Чехова, д.8; ул. Матвеева, д.14б; ул. Радищева, д.26а.

По инициативе собственников помещений многоквартирного дома по адресу: пр. 25 Октября, д.33, принято решение о переносе срока выполнения капитального ремонта сетей электроснабжения.

- Сколько заменено лифтов и по каким адресам?

- В 2020 году выполнены работы по техническому обследованию, проектированию и капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в семи многоквартирных домах по следующим адресам: пр.25 Октября, д.50, корпус 1 (2 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.3 (2 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.15 (2 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.20 (2 лифта); ул. Володарского, д.25а (2 лифта); ул. Рощинская, д.9г (2 лифта); ул. Рощинская, д.19 (4 лифта).

Всего заменено 16 лифтов, а также завершена подготовка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту лифтов в двух домах из Краткосрочного плана 2021 года (ул. Красных Военлетов, д.9; ул. Хохлова, д.2).

- Назовите, пожалуйста, адреса, по которым выполнены гарантийные обязательства.

- В 2020 году выполнены гарантийные обязательства в соответствии с договорами по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д.33 (ремонт крыши, ремонт фасада); ул. Карла Маркса, д.41 (ремонт фасада); ул. Киргетова, д.6 (ремонт крыши); ул. Киргетова, д.7 (ремонт крыши); Красноармейский пр., д.32 (ремонт фасада); Красноармейский пр., д.48 (ремонт фасада); ул. Радищева, д.18 (ремонт фасада).

- Есть ли понимание в отношении плана капремонта в 2021 году?

- Краткосрочный план 2021 утвержден. Будут заменены 20 лифтов в семи домах по следующим адресам: пр.25 Октября, д.50 (6 лифтов); пр.25 Октября, д.63 (3 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.11 (2 лифта); ул. Красных Военлетов, д.9 (3 лифта); ул. Рощинская, д.13, корпус 1 (1 лифт); ул. Чехова, д.14 (2 лифта); ул. Хохлова, д.2 (3 лифта).

В Краткосрочный план реализации в 2021 году Региональной программы по МО «Город Гатчина» включено 337 многоквартирных домов, из них в 40 домах будут выполнены строительно-монтажные работы – капитальный ремонт общего имущества МКД, в остальных 297 домах предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ.