Капремонт – 2020: разная степень готовности

- Александр Алексеевич, сколько домов были
включены в план капитального ремонта в этом году?
- В
2020 году выполняется Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденный
постановлением правительства Ленинградской области, и, соответственно,
Краткосрочный муниципальный план капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» в 2020,
2021 и 2022 годах.
В 2020 году, в соответствии с
Краткосрочном планом, запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных
сетей (строительно-монтажные работы) в 53-х многоквартирных домах и
проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта крыши в одном
доме по адресу: ул. Коли Подрядчикова, д.11. То есть всего в 54-х
многоквартирных домах на общую сумму более 125 млн рублей.
-
Где работы уже завершены и сданы рабочей комиссии в срок?
-
Учитывая, что в некоторых домах капитальный ремонт предусмотрен по нескольким
видам работ - разные инженерные сети, то по каждому виду может быть разная
степень готовности. Например, по многоквартирным домам, расположенным по
адресам: пр. 25 Октября, д.19 и пр. 25 Октября, д.22, работы по состоянию на 14
октября выполнены на 100 % по ремонту сетей теплоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения, а к капитальному ремонту сетей электроснабжения
подрядная организация не приступала.
- Где работы уже завершаются и в ближайшее
время состоится приемка?
- Приемка и сдача выполненных видов работ
осуществляется с июня 2020 года. Нарушены сроки выполнения капитального ремонта
сетей электроснабжения.
- Какие подрядчики и по каким адресам
нарушают сроки сдачи работ по договору? Каков процент выполнения работ на
сегодня?
-
На территории Гатчины в 2020 году выполняют капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов пять подрядных организаций. Нарушение сроков по
выполнению договорных обязательств допускаются следующими организациями:
- ООО «НордИнвест» - ремонт сетей
теплоснабжения по адресам: Красноармейский пр., д.26; ул. Лейтенанта Шмидта,
д.3;
- ООО «Холдинг Евро Дом» - ремонт сетей
электроснабжения;
- ООО «ОблСервис» - ремонт сетей
электроснабжения по адресам: ул. Рысева, д.51, 53. 55. 57; ул. Соборная, д.21;
ул. Хохлова, д.3а, 5 и 7.
- По каким адресам работы не начаты, но их
планируют выполнить в этом году?
- По десяти адресам, по состоянию на 14
октября, подрядные организации не приступили к выполнению капитального ремонта
сетей электроснабжения. Срок сдачи работ по договору 23 октября. Подрядчики
уверяют, что работы в этом году будут выполнены.
- В доме №26 по Красноармейскому проспекту
с 20 апреля продолжается замена системы отопления. Жители бьют тревогу, ведь
уже начался отопительный сезон.
- По состоянию на 14 октября, в этом
многоквартирном доме капитальный ремонт сетей теплоснабжения выполнен на 75%.
Рабочая комиссия по приемке работ была назначена на 16 октября.
- Кто контролирует выполнение работ?
- Контроль осуществляется специалистами
управляющих организаций, комитета ЖКХ администрации Гатчинского района с
привлечением представителей НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленобласти» и комитета ЖКХ Ленобласти. Составляются акты, протоколы о
нарушениях сроков и качестве работ.
- По каким адресам и по каким причинам
принято решение перенести ремонт на поздний срок?
- В Гатчине перенос сроков капитального
ремонта на более поздний период принят по инициативе НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» решением общего собрания
собственников помещений МКД по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д.24; ул.
Заводская, д.1в; Товарная Балтийская, д.1; ул. Чехова, д.8; ул. Матвеева,
д.14б; ул. Радищева, д.26а.
По инициативе собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: пр. 25 Октября, д.33, принято решение о
переносе срока выполнения капитального ремонта сетей электроснабжения.
- Сколько заменено лифтов и по каким
адресам?
- В 2020 году выполнены работы по
техническому обследованию, проектированию и капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования в семи многоквартирных домах по следующим адресам: пр.25
Октября, д.50, корпус 1 (2 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.3 (2 лифта); ул.
Авиатриссы Зверевой, д.15 (2 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.20 (2 лифта);
ул. Володарского, д.25а (2 лифта); ул. Рощинская, д.9г (2 лифта); ул.
Рощинская, д.19 (4 лифта).
Всего заменено 16 лифтов, а также
завершена подготовка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
лифтов в двух домах из Краткосрочного плана 2021 года (ул. Красных Военлетов,
д.9; ул. Хохлова, д.2).
- Назовите, пожалуйста, адреса, по которым
выполнены гарантийные обязательства.
- В
2020 году выполнены гарантийные обязательства в соответствии с договорами по
следующим адресам: ул. Карла Маркса, д.33 (ремонт крыши, ремонт фасада); ул.
Карла Маркса, д.41 (ремонт фасада); ул. Киргетова, д.6 (ремонт крыши); ул.
Киргетова, д.7 (ремонт крыши); Красноармейский пр., д.32 (ремонт фасада);
Красноармейский пр., д.48 (ремонт фасада); ул. Радищева, д.18 (ремонт фасада).
- Есть ли понимание в отношении плана
капремонта в 2021 году?
- Краткосрочный план 2021 утвержден. Будут
заменены 20 лифтов в семи домах по следующим адресам: пр.25 Октября, д.50 (6
лифтов); пр.25 Октября, д.63 (3 лифта); ул. Авиатриссы Зверевой, д.11 (2
лифта); ул. Красных Военлетов, д.9 (3 лифта); ул. Рощинская, д.13, корпус 1 (1
лифт); ул. Чехова, д.14 (2 лифта); ул. Хохлова, д.2 (3 лифта).
В Краткосрочный план реализации в 2021 году Региональной программы по МО «Город Гатчина» включено 337 многоквартирных домов, из них в 40 домах будут выполнены строительно-монтажные работы – капитальный ремонт общего имущества МКД, в остальных 297 домах предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ.