Новый Свет преображается

Детскую площадку построили летом текущего года между домами
№ 42 и № 27А благодаря участию Новосветского поселения в государственной
программе «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ
составила почти 5 млн рублей при участии федерального, областного и местного
бюджетов.
Глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева
рассказала, что площадка поделена на две зоны: одна предназначена для детей
младшего возраста, вторая – для детей постарше. Есть и специальные качели для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Также проектом были предусмотрены
малые архитектурные формы, скамейки, новая система освещения. Произвели
озеленение территории, а вдоль всей площадки обустроили новую пешеходную
тропинку в брусчатке.
За счет экономии бюджетных средств по итогам конкурсных
процедур удалось расширить проект и установить спортивные тренажеры для уличной
гимнастики - воркаута. На них-то Людмила Нещадим продемонстрировала, как нужно
делать «уголок».
Поселок Новый Свет может похвастаться и другими проектами благоустройства.
Так, рядом с культурно-досуговым центром «Лидер» продолжается строительство
пришкольного стадиона. Работы планируют завершить до конца текущего года, а в
следующем году приступить к обустройству площадки для сдачи норм ГТО.
Елена Огнева также рассказала, что в администрации
Новосветского поселения разработан проект благоустройства еще одной территории в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» - рядом с
амбулаторией. К сожалению, получить финансирование на его реализацию в этом
году не удалось, но, как сказала Елена Огнева, местные власти будут в любом
случае продолжать работать в этом направлении.
- В результате мы получим интересную с точки зрения
благоустройства центральную часть поселка Новый Свет, которая будет привлекать
местных жителей к времяпрепровождению на свежем воздухе. Рассчитываю, что
жители будут бережно относиться к новым сооружениям, - сказала Людмила Нещадим
по итогам осмотра.
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