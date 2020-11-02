Новый Свет преображается

Детскую площадку построили летом текущего года между домами № 42 и № 27А благодаря участию Новосветского поселения в государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ составила почти 5 млн рублей при участии федерального, областного и местного бюджетов.

Глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева рассказала, что площадка поделена на две зоны: одна предназначена для детей младшего возраста, вторая – для детей постарше. Есть и специальные качели для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также проектом были предусмотрены малые архитектурные формы, скамейки, новая система освещения. Произвели озеленение территории, а вдоль всей площадки обустроили новую пешеходную тропинку в брусчатке.

За счет экономии бюджетных средств по итогам конкурсных процедур удалось расширить проект и установить спортивные тренажеры для уличной гимнастики - воркаута. На них-то Людмила Нещадим продемонстрировала, как нужно делать «уголок».

Поселок Новый Свет может похвастаться и другими проектами благоустройства. Так, рядом с культурно-досуговым центром «Лидер» продолжается строительство пришкольного стадиона. Работы планируют завершить до конца текущего года, а в следующем году приступить к обустройству площадки для сдачи норм ГТО.

Елена Огнева также рассказала, что в администрации Новосветского поселения разработан проект благоустройства еще одной территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» - рядом с амбулаторией. К сожалению, получить финансирование на его реализацию в этом году не удалось, но, как сказала Елена Огнева, местные власти будут в любом случае продолжать работать в этом направлении.

- В результате мы получим интересную с точки зрения благоустройства центральную часть поселка Новый Свет, которая будет привлекать местных жителей к времяпрепровождению на свежем воздухе. Рассчитываю, что жители будут бережно относиться к новым сооружениям, - сказала Людмила Нещадим по итогам осмотра.

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