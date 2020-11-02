Вячеслав Данилов –
профессиональный художник, постоянно совершенствующий своё мастерство в разных
техниках. Это и масляная живопись, и акварель, и линогравюры, и офорты. Родом
из города Йошкар-Ола, художник учился и долгие годы работал в Санкт-Петербурге.
С 2001 года живёт и творит в Гатчине. Интересные, талантливые работы Вячеслава
Николаевича находятся в частных собраниях России и за рубежом.
«Простые сюжеты» - так
называется новая выставка Вячеслава Данилова. Большую часть экспозиции,
представленной в Покровском центре, составляют пейзажи Гатчины, Поволжья и
Хорватии.
Вячеслав Данилов — мастер
пейзажа. Даже простые, привычные глазу виды под рукой мастера обретают глубину
и осмысленность, превращаясь в истории жизни — людей, старинных зданий,
местности. Одна из особенностей работ Данилова — в них, как правило, всегда
присутствуют фигуры людей или архитектура, что придаёт его пейзажам
гармоничность, передавая ход времени и рассказывая о нашей жизни.
Также в экспозиции
представлена книжная графика Вячеслава Данилова конца 1980-х годов. Вячеслав
Николаевич получил художественное образование, закончив графический факультет
Академии художеств им. И.Е. Репина (книжная мастерская профессора Г.Д.
Епифанова). После окончания обучения художник долгие годы работал
художником-иллюстратором в издательствах «Детская литература», «Просвещение»,
«Лениздат», «Художественная литература», «Азбука».
Выставка «Простые сюжеты»
Вячеслава Данилова продлится в выставочном зале Духовно-просветительского
центра Покровского собора до 15 ноября. Адрес: Гатчина, ул. Красная, 1б.
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