«Простые сюжеты» Вячеслава Данилова

«Простые сюжеты» Вячеслава Данилова

В выставочном зале Духовно-просветительского центра Покровского собора работает выставка живописи гатчинского художника, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Вячеслава Данилова. В экспозиции представлены работы, посвященные Гатчине, Поволжью, Хорватии.

Рубрики : Культура     02 Nov 2020

Вячеслав Данилов – профессиональный художник, постоянно совершенствующий своё мастерство в разных техниках. Это и масляная живопись, и акварель, и линогравюры, и офорты. Родом из города Йошкар-Ола, художник учился и долгие годы работал в Санкт-Петербурге. С 2001 года живёт и творит в Гатчине. Интересные, талантливые работы Вячеслава Николаевича находятся в частных собраниях России и за рубежом.

«Простые сюжеты» - так называется новая выставка Вячеслава Данилова. Большую часть экспозиции, представленной в Покровском центре, составляют пейзажи Гатчины, Поволжья и Хорватии.

Вячеслав Данилов — мастер пейзажа. Даже простые, привычные глазу виды под рукой мастера обретают глубину и осмысленность, превращаясь в истории жизни — людей, старинных зданий, местности. Одна из особенностей работ Данилова — в них, как правило, всегда присутствуют фигуры людей или архитектура, что придаёт его пейзажам гармоничность, передавая ход времени и рассказывая о нашей жизни.

Также в экспозиции представлена книжная графика Вячеслава Данилова конца 1980-х годов. Вячеслав Николаевич получил художественное образование, закончив графический факультет Академии художеств им. И.Е. Репина (книжная мастерская профессора Г.Д. Епифанова). После окончания обучения художник долгие годы работал художником-иллюстратором в издательствах «Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература», «Азбука».

Выставка «Простые сюжеты» Вячеслава Данилова продлится в выставочном зале Духовно-просветительского центра Покровского собора до 15 ноября. Адрес: Гатчина, ул. Красная, 1б.

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