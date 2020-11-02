Завтра, 3 ноября, отключат холодную воду в Гатчине

Завтра, 3 ноября, отключат холодную воду в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по устранению утечки на сетях водопровода 3 ноября с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     02 Nov 2020

3 ноября с 09.00 и до окончания работ по адресам:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 65а, ул. Рощинская, д. 5а, д. 5 кор. 3.

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