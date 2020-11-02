Завтра, 3 ноября, отключат холодную воду в Гатчине

3 ноября с 09.00 и до
окончания работ по адресам:
г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 65а, ул. Рощинская, д. 5а, д. 5 кор. 3.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по устранению утечки на сетях водопровода 3 ноября с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине.
3 ноября с 09.00 и до
окончания работ по адресам:
г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 65а, ул. Рощинская, д. 5а, д. 5 кор. 3.
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