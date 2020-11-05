«Антология самоизоляции»: глазами очевидцев

В
экспозиции около ста работ — дневниковые записи, картины, рисунки, скетчи,
фотографии, видеоролики, аудиообращения и творческие эксперименты
профессиональных художников и людей, далеких от художественных практик.
География
участников разнообразна — есть авторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также из десятков других городов России и 9 зарубежных стран.
Своими
мыслями поделятся известные «изолянты» Петербурга и области: художественный
руководитель Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил
Голиков, художник и куратор Пётр Белый, писатель Евгений Водолазкин.
Сопровождать
художественные работы будет специальный аудиоряд — отрывки из классических
произведений и голосовых сообщений: «Вам ответит первый освободившийся
оператор» и других фраз, звучащих на всех перегруженных линиях медицинских
учреждений страны.
В
рамках выставки запланирован концерт экспериментальной музыки, который пройдёт
11 ноября, и две лекции — «Экология и самоизоляция» (18 ноября) и «Коронавирус
и дети» (25 ноября).
Выставка
в «Смольном» продолжит работу до 30 ноября и станет завершающим этапом проекта,
стартовавшего 16 мая в рамках акции «Ночь музеев».
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области