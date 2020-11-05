«Антология самоизоляции»: глазами очевидцев

В экспозиции около ста работ — дневниковые записи, картины, рисунки, скетчи, фотографии, видеоролики, аудиообращения и творческие эксперименты профессиональных художников и людей, далеких от художественных практик.

География участников разнообразна — есть авторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из десятков других городов России и 9 зарубежных стран.

Своими мыслями поделятся известные «изолянты» Петербурга и области: художественный руководитель Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков, художник и куратор Пётр Белый, писатель Евгений Водолазкин.

Сопровождать художественные работы будет специальный аудиоряд — отрывки из классических произведений и голосовых сообщений: «Вам ответит первый освободившийся оператор» и других фраз, звучащих на всех перегруженных линиях медицинских учреждений страны.

В рамках выставки запланирован концерт экспериментальной музыки, который пройдёт 11 ноября, и две лекции — «Экология и самоизоляция» (18 ноября) и «Коронавирус и дети» (25 ноября).

Выставка в «Смольном» продолжит работу до 30 ноября и станет завершающим этапом проекта, стартовавшего 16 мая в рамках акции «Ночь музеев».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области