Для защиты прав потребителей

На территории Гатчинского муниципального района действует информационно-консультативный центр для потребителей (ИКЦ), где можно бесплатно получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, получить помощь в составлении претензий.
Информационно-консультативный
центр расположен по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Константинова, д.2.
Телефон: (881371)38453
Часы приема: понедельник-четверг с 10 до 17 часов, обед с
13 до 14 часов.
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