Для защиты прав потребителей

Для защиты прав потребителей

На территории Гатчинского муниципального района действует информационно-консультативный центр для потребителей (ИКЦ), где можно бесплатно получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, получить помощь в составлении претензий.

Рубрики : Общество     09 Nov 2020

Информационно-консультативный центр расположен по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Константинова, д.2. 

Телефон: (881371)38453                                                       

Часы приема: понедельник-четверг с 10 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

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