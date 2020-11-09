Где отключат свет 10 ноября

10.11.2020 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д.Старые Черницы,
д. Старое Хинколово.
10.11.2020 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Натальевка.
д.Ознаково,
д.Колодези,
д. Раболово.
10.11.2020 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Переярово,
д. Вохоново,
д. Туганицы,
д. Саванкюля,
д. Кастино,
д. М. Ондрово.
10.11.2020 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Кемпелево.
11.11.2020 с 00:00 до 00:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар, ул. Антропшинская.
Филиал ПАО «Ленэнерго»
уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах будет прекращена подача электроэнергии:
10.11.2020 с 08:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево, д.
Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы»,
сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие
Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».