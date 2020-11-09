Где отключат свет 10 ноября

Где отключат свет 10 ноября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     09 Nov 2020

10.11.2020 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д.Старые Черницы,

д. Старое Хинколово.

 

10.11.2020 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Натальевка.

д.Ознаково,

д.Колодези,

д. Раболово.

 

10.11.2020 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Переярово,

д. Вохоново,

д. Туганицы,

д. Саванкюля,

д. Кастино,

д. М. Ондрово.

 

10.11.2020 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Кемпелево.

 

11.11.2020 с 00:00 до 00:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар, ул. Антропшинская.


Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

10.11.2020 с 08:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево, д. Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».

 

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