«Цвет и звук державы Рериха» глазами гатчинской художницы

Конкурс состоялся 24-го
октября – дистанционно и был посвящен 145-летию со дня рождения Н.К. Рериха и
Году театра в России. Учредители – Комитет по культуре Ленинградской области,
«Дом народного творчества», администрация Волосовского района и Волосовская
школа искусств им. Н.К. Рериха.
В конкурсе принимали участие
не только ученики детских школ искусств Ленинградской области, но также других
регионов РФ и зарубежных стран, в трех возрастных группах – от 8 до 18 лет.
Состязания проводились в пяти номинациях: «Художественное творчество»,
«Фотоискусство», «Музыкальное исполнительство», «Юный композитор»,
«Хореографическое творчество». Тема конкурса в этом году была «Патриотизм в
произведениях Н.К. Рериха». Представленные работы оценивало жюри, состоящее из
ведущих специалистов и преподавателей высших и средних учебных заведений
искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Арина Тинтунен из Гатчины
заняла третье место в номинации «Художественное творчество» среди 131
участника. Сейчас Арина готовится к поступлению в вуз, времени рисовать у нее
остается все меньше, но при каждой возможности она приезжает в художественную
школу и рисует.
Призеры конкурса получили
дипломы лауреатов и сувениры.