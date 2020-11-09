«Цвет и звук державы Рериха» глазами гатчинской художницы

«Цвет и звук державы Рериха» глазами гатчинской художницы

Ученица Гатчинской художественной школы Арина Тинтунен заняла призовое место на открытом областном конкурсе музыкально-художественного творчества «Цвет и звук державы Рериха».

Рубрики : Культура     09 Nov 2020

Конкурс состоялся 24-го октября – дистанционно и был посвящен 145-летию со дня рождения Н.К. Рериха и Году театра в России. Учредители – Комитет по культуре Ленинградской области, «Дом народного творчества», администрация Волосовского района и Волосовская школа искусств им. Н.К. Рериха.

В конкурсе принимали участие не только ученики детских школ искусств Ленинградской области, но также других регионов РФ и зарубежных стран, в трех возрастных группах – от 8 до 18 лет. Состязания проводились в пяти номинациях: «Художественное творчество», «Фотоискусство», «Музыкальное исполнительство», «Юный композитор», «Хореографическое творчество». Тема конкурса в этом году была «Патриотизм в произведениях Н.К. Рериха». Представленные работы оценивало жюри, состоящее из ведущих специалистов и преподавателей высших и средних учебных заведений искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Арина Тинтунен из Гатчины заняла третье место в номинации «Художественное творчество» среди 131 участника. Сейчас Арина готовится к поступлению в вуз, времени рисовать у нее остается все меньше, но при каждой возможности она приезжает в художественную школу и рисует.

Призеры конкурса получили дипломы лауреатов и сувениры.


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