Гатчинской стерляди – губернаторскую поддержку

«Акваферма», специализирующаяся на разведении осетровых, была образована в 2017 году в деревне Тяглино. На ферме не только разводят осетров и стерлядей, но и готовят из них деликатесы. А также компания оказывает услуги в области проектирования и строительства рыбоводных хозяйств на основе УЗВ-технологий (УЗВ – это управляемое замкнутое водоснабжение).

В прошлом году Антон Алексеев выиграл грант как начинающий фермер – полтора миллиона на развитие фермерского хозяйства. С 2020 года хозяйство получает субсидию на приобретение кормов, с начала года уже выплачено более 436 тысяч рублей. «Акваферма» постепенно набирает обороты. В 2019 году было выращено 12 тонн рыбы, реализовано – 7,5 тонн. За девять месяцев 2020 года выращено 14,4 тонн рыбы, пять тонн из которых реализовано.

19-го ноября во время визита в Гатчину Александр Дрозденко посетил «Акваферму» в Тяглино, ознакомился с ее работой, с проектами ферм УЗВ, продегустировал продукцию. Предприниматель провел увлекательную экскурсию, с энтузиазмом рассказывая о своей работе и преимуществах деликатесной рыбы, выращенной в столь благодатных условиях. Глава региона побывал в действующих цехах, где рыба выращивается в бассейнах с использованием установок замкнутого водоснабжения. Осмотрел оборудование на новой площадке, которая позволит увеличить объем производства осетровых до 50 тонн в год. Губернатора познакомили с планами строительства цеха по глубокой переработке рыбы и работой магазина при производстве, где реализуется собственная продукция хозяйства, а также продукция других рыбоводных предприятий Ленобласти.

- Сегодня получил огромное удовольствие от общения с руководителем фермерского хозяйства, – признался Александр Дрозденко после посещения «Аквафермы». – Молодой парень, действительно профессионал, энтузиаст своего дела, строит качественные комплексы – небольшие фермы с УЗВ по производству рыбы. У него очень хорошие показатели. Не случайно мы приняли решение о его дальнейшей поддержке, дальнейшем расширении его производства.

Ленинградская область занимает третье место в России по выращиванию форели. Сейчас мы успешно осваиваем новые направления – креветка, осетр. При этом щедро делимся нашими технологиями. На базе осетрового хозяйства проводятся консультации: как организовать рыбоводную ферму. Мы готовы оказывать помощь подобным предприятиям. Только в 2020 году фермерские хозяйства получили около 530 млн рублей господдержки, – отметил глава региона.

По прогнозу, в 2020 году в Ленинградской области будет выращено более 12 тысяч тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетровых составит около 28% – планируется вырастить порядка 90 тонн рыбы.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области



