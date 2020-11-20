Гатчинской стерляди – губернаторскую поддержку

«Акваферма»,
специализирующаяся на разведении осетровых, была образована в 2017 году в
деревне Тяглино. На ферме не только разводят осетров и стерлядей, но и готовят
из них деликатесы. А также компания оказывает услуги в области проектирования и
строительства рыбоводных хозяйств на основе УЗВ-технологий (УЗВ – это
управляемое замкнутое водоснабжение).
В прошлом
году Антон Алексеев выиграл грант как начинающий фермер – полтора миллиона на
развитие фермерского хозяйства. С 2020 года хозяйство получает субсидию на
приобретение кормов, с начала года уже выплачено более 436 тысяч рублей.
«Акваферма» постепенно набирает обороты. В 2019 году было выращено 12 тонн рыбы,
реализовано – 7,5 тонн. За девять месяцев 2020 года выращено 14,4 тонн рыбы, пять
тонн из которых реализовано.
19-го
ноября во время визита в Гатчину Александр Дрозденко посетил «Акваферму» в
Тяглино, ознакомился с ее работой, с проектами ферм УЗВ, продегустировал
продукцию. Предприниматель провел увлекательную экскурсию, с энтузиазмом
рассказывая о своей работе и преимуществах деликатесной рыбы, выращенной в
столь благодатных условиях. Глава региона побывал в действующих цехах, где рыба
выращивается в бассейнах с использованием установок замкнутого водоснабжения. Осмотрел
оборудование на новой площадке, которая позволит увеличить объем производства
осетровых до 50 тонн в год. Губернатора познакомили с планами строительства
цеха по глубокой переработке рыбы и работой магазина при производстве, где
реализуется собственная продукция хозяйства, а также продукция других
рыбоводных предприятий Ленобласти.
- Сегодня получил огромное удовольствие от общения с руководителем
фермерского хозяйства, – признался Александр Дрозденко после посещения
«Аквафермы». – Молодой парень, действительно профессионал, энтузиаст своего
дела, строит качественные комплексы – небольшие фермы с УЗВ по производству
рыбы. У него очень хорошие показатели. Не случайно мы приняли решение о его
дальнейшей поддержке, дальнейшем расширении его производства.
Ленинградская
область занимает третье место в России по выращиванию форели. Сейчас мы успешно
осваиваем новые направления – креветка, осетр. При этом щедро делимся нашими
технологиями. На базе осетрового хозяйства проводятся консультации: как
организовать рыбоводную ферму. Мы готовы оказывать помощь подобным
предприятиям. Только в 2020 году фермерские хозяйства получили около 530 млн
рублей господдержки, – отметил глава региона.
По прогнозу, в 2020 году в Ленинградской области будет выращено
более 12 тысяч тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетровых составит
около 28% – планируется вырастить порядка 90 тонн рыбы.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области