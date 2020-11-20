«Миссис Ленинградская область» из Гатчины

Случай по-настоящему уникальный: впервые за 11 лет существования конкурса обе короны лучших представительниц региона уехали в один город. И, тем приятнее, что это – наша любимая Гатчина.

Олеся Грачева и Светлана Зубак принимали участие в конкурсе «Миссис Гатчина», который является отборочным этапом на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область», в 2019 году. Напомним, из-за пандемии коронавируса победительницы гатчинского конкурса красоты текущего года, который перенесли на более поздний срок, не смогли побороться за звание лучшей в Ленинградской области.

Светлана Зубак призналась, что после финала конкурса «Миссис Гатчина» в 2019 году у нее не было желания сразу пойти на следующий этап и побороться за звание «Миссис Ленинградская область» в категории classic.

- На конкурсе «Миссис Гатчина» получила титул «Миссис Преображение», который стал толчком к моему внутреннему росту. Выиграла сертификат на встречу с психологом, который помог пересмотреть многое в моей жизни. Произошли серьезные трансформации, в том числе и во внешнем виде – стала стройнее на 18 килограммов, уже девять месяцев занимаюсь бегом, - рассказала она.

Прошло время и, будучи в отпуске с мужем в Турции, Светлана увидела в одном из магазинов красивое платье. Тут-то у нее и появилось желание надеть его на финал конкурса красоты среди жительниц нашего региона.

Олеся Грачева, напротив, сразу же подала заявку на конкурс «Миссис Ленинградская область» в 2019 году, но потом передумала, решив, что пока не готова вновь окунуться в бурную жизнь, которой живут участницы конкурса на протяжении нескольких месяцев. В 2020 году она решила, что ее время пришло.

Помимо отборочных туров, которые проходили в каждом районе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2020» был организован и общий кастинг. Всего на конкурс было подано 350 заявок, из них участницами финала стали 48 представительниц прекрасного пола от 26 до 54 лет, треть из которых – многодетные мамочки. По словам организатора конкурса Натальи Роговой, это рекордное количество участниц.

Олеся и Светлана сдружились еще во время проведения конкурса «Миссис Гатчина», в этом году также поддерживали друг друга, настраивая на победу. Девушки шутят, что сблизились еще и потому, что окончили один и тот же университет, пусть и в разное время, и обе являются по профессии агрономами. Сегодня Олеся работает на 218АРЗ, Светлана занимается предпринимательской деятельностью – составляет и продает красивые букеты в собственном салоне цветов.

- Чувства соперничества с другими участницами не было. Мы были партнерами. Что касается Светланы, то я не сомневалась, что мы обе станем победительницами, - призналась Олеся.

Тем не менее, несмотря на это, соревновательный момент в конкурсе все же присутствовал. За титул «Миссис Ленинградская область» боролись пять участниц со всего региона, за титул «Миссис Ленинградская область» в категории classic – три девушки.

На протяжении двух месяцев финалистки принимали участие в тематических конкурсах – «Миссис Спорт», «Миссис ПДД», «Миссис Шеф», «Миссис Караоке», мастер-классах, репетировали финальный танец всех претенденток на победу. На этапе «Green Queen» участницы собирали макулатуру в поддержку подшефного олененка Ленинградского зоопарка.

На конкурсе талантов Олеся исполнила частушки собственного сочинения под аккомпанемент гатчинского баяниста Павла Макаева, Светлана провела мастер-класс по флористике.

Финал конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2020» прошел третьего ноября в концертном зале «Аврора» в новом формате – без зрителей. А все участницы, ведущие вечера, члены жюри должны были представить актуальную справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Кроме того, пришлось видоизменить один из этапов финала и отказаться от совместного выхода конкурсанток на сцену вместе с детьми. Следить за ходом конкурса семьи и друзья конкурсанток могли в интернете в режиме онлайн.

Светлана призналась, что в ночь перед финалом практически не спала, переживая за результат. Олеся рассказала, что выступать перед пустым залом было не просто. Спокойствия им придавало то, что подготовкой их образов, прической и макияжем занималась гатчинский визажист Анастасия Каусарова, с которой они уже работали на конкурсе «Миссис Гатчина».

В ходе финала девушкам предстояло пройти несколько этапов – выход в черных платьях, выступление в национальных костюмах, общий танец в спортивном стиле, выход в бикини (для желающих) и выход в бальных платьях.

Они получили и другие титулы. Светлану назвали «Super MAMA 2020», «Flowers Beauty Queen Len. Region». Олеся получила титул «Woman Star 2020». Обе в один голос благодарят своих близких за поддержку и помощь, а мужей – за то, что взяли на себя заботу о детях и домашнем хозяйстве.

Кстати, Светлана призналась, что не планирует останавливаться на титуле «Миссис Ленинградская область» и будет принимать участие в конкурсе уже более высокого уровня.

Один из организаторов конкурса «Миссис Гатчина» Варвара Иванюк приглашает всех жительниц Гатчины и Гатчинского района принять участие в конкурсе следующего года.

- Честно признаться в желании победить и получить корону – уже вызов самой себе и выход из зоны комфорта. Желаю каждой девушке пройти этот бесценный опыт и стать королевой, - сказала она.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Александра Каганцева