«Миссис Ленинградская область» из Гатчины

Случай по-настоящему
уникальный: впервые за 11 лет существования конкурса обе короны лучших
представительниц региона уехали в один город. И, тем приятнее, что это – наша
любимая Гатчина.
Олеся Грачева и Светлана
Зубак принимали участие в конкурсе «Миссис Гатчина», который является
отборочным этапом на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область»,
в 2019 году. Напомним, из-за пандемии коронавируса победительницы гатчинского
конкурса красоты текущего года, который перенесли на более поздний срок, не
смогли побороться за звание лучшей в Ленинградской области.
Светлана Зубак
призналась, что после финала конкурса «Миссис Гатчина» в 2019 году у нее не
было желания сразу пойти на следующий этап и побороться за звание «Миссис
Ленинградская область» в категории classic.
- На конкурсе «Миссис
Гатчина» получила титул «Миссис Преображение», который стал толчком к моему
внутреннему росту. Выиграла сертификат на встречу с психологом, который помог
пересмотреть многое в моей жизни. Произошли серьезные трансформации, в том
числе и во внешнем виде – стала стройнее на 18 килограммов, уже девять месяцев
занимаюсь бегом, - рассказала она.
Прошло время и, будучи в
отпуске с мужем в Турции, Светлана увидела в одном из магазинов красивое
платье. Тут-то у нее и появилось желание надеть его на финал конкурса красоты
среди жительниц нашего региона.
Олеся Грачева, напротив,
сразу же подала заявку на конкурс «Миссис Ленинградская область» в 2019 году,
но потом передумала, решив, что пока не готова вновь окунуться в бурную жизнь,
которой живут участницы конкурса на протяжении нескольких месяцев. В 2020 году
она решила, что ее время пришло.
Помимо отборочных туров,
которые проходили в каждом районе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, на
конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2020» был
организован и общий кастинг. Всего на конкурс было подано 350 заявок, из них
участницами финала стали 48 представительниц прекрасного пола от 26 до 54 лет,
треть из которых – многодетные мамочки. По словам организатора конкурса Натальи
Роговой, это рекордное количество участниц.
Олеся и Светлана
сдружились еще во время проведения конкурса «Миссис Гатчина», в этом году также
поддерживали друг друга, настраивая на победу. Девушки шутят, что сблизились
еще и потому, что окончили один и тот же университет, пусть и в разное время, и
обе являются по профессии агрономами. Сегодня Олеся работает на 218АРЗ,
Светлана занимается предпринимательской деятельностью – составляет и продает
красивые букеты в собственном салоне цветов.
- Чувства соперничества с
другими участницами не было. Мы были партнерами. Что касается Светланы, то я не
сомневалась, что мы обе станем победительницами, - призналась Олеся.
Тем не менее, несмотря на
это, соревновательный момент в конкурсе все же присутствовал. За титул «Миссис
Ленинградская область» боролись пять участниц со всего региона, за титул
«Миссис Ленинградская область» в категории classic – три девушки.
На протяжении двух
месяцев финалистки принимали участие в тематических конкурсах – «Миссис Спорт»,
«Миссис ПДД», «Миссис Шеф», «Миссис Караоке», мастер-классах, репетировали
финальный танец всех претенденток на победу. На этапе «Green Queen» участницы
собирали макулатуру в поддержку подшефного олененка Ленинградского зоопарка.
На конкурсе талантов Олеся
исполнила частушки собственного сочинения под аккомпанемент гатчинского
баяниста Павла Макаева, Светлана провела мастер-класс по флористике.
Финал конкурса «Миссис
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2020» прошел третьего ноября в
концертном зале «Аврора» в новом формате – без зрителей. А все участницы,
ведущие вечера, члены жюри должны были представить актуальную справку об
отсутствии коронавирусной инфекции. Кроме того, пришлось видоизменить один из
этапов финала и отказаться от совместного выхода конкурсанток на сцену вместе с
детьми. Следить за ходом конкурса семьи и друзья конкурсанток могли в интернете
в режиме онлайн.
Светлана призналась, что
в ночь перед финалом практически не спала, переживая за результат. Олеся
рассказала, что выступать перед пустым залом было не просто. Спокойствия им
придавало то, что подготовкой их образов, прической и макияжем занималась
гатчинский визажист Анастасия Каусарова, с которой они уже работали на конкурсе
«Миссис Гатчина».
В ходе финала девушкам
предстояло пройти несколько этапов – выход в черных платьях, выступление в
национальных костюмах, общий танец в спортивном стиле, выход в бикини (для
желающих) и выход в бальных платьях.
Они получили и другие
титулы. Светлану назвали «Super MAMA 2020», «Flowers Beauty Queen Len. Region».
Олеся получила титул «Woman Star 2020». Обе в один голос благодарят своих
близких за поддержку и помощь, а мужей – за то, что взяли на себя заботу о
детях и домашнем хозяйстве.
Кстати, Светлана
призналась, что не планирует останавливаться на титуле «Миссис Ленинградская
область» и будет принимать участие в конкурсе уже более высокого уровня.
Один из организаторов
конкурса «Миссис Гатчина» Варвара Иванюк приглашает всех жительниц Гатчины и
Гатчинского района принять участие в конкурсе следующего года.
- Честно признаться в
желании победить и получить корону – уже вызов самой себе и выход из зоны
комфорта. Желаю каждой девушке пройти этот бесценный опыт и стать королевой, -
сказала она.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Александра Каганцева